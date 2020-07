Spendi 30€ su Ibs e ricevi subito uno sconto di 10€!

Vi segnaliamo una nuova iniziativa di IBS rivolta a tutti gli appassionati di cinema, in particolare a tutti coloro che amano i film targati Eagle Pictures. Fino al prossimo 2 agosto 2020 sarà infatti possibile ottenere uno sconto di 10 euro acquistando uno o più film per un valore commerciale di almeno 30 euro. Sostanzialmente potrete acquistare articoli per 30 euro, spendendone solo 20!

Come da tradizione per IBS, la lista dei prodotti promozionati è davvero lunga e comprende tantissimi film Eagle Pictures. Tra le tante proposte spicca L’uomo che vide l’infinito, lungometraggio firmato dalla regia di Matt Brown che racconta la curiosa storia che ha cambiato il mondo della matematica quando, nel 1913, si incontrarono per la prima volta il giovane e umile genio indiano Ramanujan e l’eccentrico professore universitario G.H. Hardy. Interpretato da Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Northam e Kevin McNally, L’uomo che vide l’infinito è un film intrigante ed emozionante e può essere vostro al prezzo di appena 9,99 euro!

Ovviamente non è tutto qui, ed anzi l’offerta IBS è davvero molto vasta tant’è che, come sempre, abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori prodotti promozionati compatibili con questa particolare iniziativa. Ciononostante, vi consigliamo ugualmente di consultare la lista completa dei prodotti disponibili, così che possiate scegliere gli articoli che più si sposano con i vostri gusti… e con la vostra cineteca.

N.B.: Per ottenere lo sconto di 10€ vi basterà inserire almeno 30€ di prodotti nel carrello!

