Spettacolo Amazon! Bose Frames: gli occhiali da sole con audio incorporato scontati di 100€!

Apriamo questa giornata di offerte Amazon, segnalandovi quella che è solo l’ennesima occasione imperdibile proposta per il Black Friday 2021 e credeteci: non resterete delusi! Quello che vi proponiamo stamattina, infatti, è un articolo davvero bellissimo e particolare, poiché si tratta degli splendidi Bose Frames, gli occhiali da sole a marchio Bose che all’interno della loro montatura includono un sistema di trasmissione della musica!

I Bose Frames, in sostanza, è come se avessero delle cuffie integrate, che vi permetteranno di ascoltare comodamente la musica mentre siete in giro, semplicemente indossando i vostri occhiali da sole! Un’idea davvero originale, targata Bose, ed il cui prezzo consigliato sarebbe di ben 229,95€, oggi però in saldo grazie ad Amazon, ed al suo sconto del 44%, che abbassa l’acquisto al più abbordabile importo di 129,00€.

Collegabili direttamente al vostro smartphone tramite connessione Bluetooth, i Bose Frames sono occhiali da sole disponibili in diverse misure (tutte scontate!), e che integrano due diffusori nelle stanghette, per garantire un ascolto pulito e coinvolgente. Il bello è che non avrete l’effetto di portare con voi degli speaker, dando quindi fastidio a chi vi circonda, poiché il suono è trasmesso attraverso la conduzione ossea sulle tempie! Il risultato è che solo voi potrete sentire il suono dei vostri occhiali, pur continuando a sentire i suoi che vi circondano.

Dalla forma classica, e con una grande qualità nei materiali, i Bose Frames sono abbinabili ad ogni tipo di abbigliamento, hanno lenti sostituibili (qualora, ad esempio, voleste integrarvi delle lenti graduate), pur proponendosi con lenti da sole di ottima qualità, con filtro UVA/UVB. Inoltre, si tratta a tutti gli effetti di un prodotto “smart” e che, grazie al pairing con l’app Bose, garantisce non solo continui aggiornamenti relativi alle feature, ma anche un piccolo sistema di equalizzazione per migliorare le performance acustiche.

Ma, del resto, parliamo di Bose, ovvero di uno degli indiscussi leader del settore acustico, i cui prodotti sono ampiamente segnalati come “tra i migliori” nelle liste di qualsiasi audiofilo. Dunque, non aspettatevi nulla di meno da questi Bose Frames, ed anzi il fatto che siano scontati quasi a metà prezzo li rende, a nostro giudizio, uno di quegli articoli irrinunciabili di questo Black Friday 2021.

Ciò detto, prima di lasciarvi all’acquisto dei vostri Bose Frames, vorremmo suggerirvi ancora una volta di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, specie considerando lo shopping del Black Friday 2021, vi garantirà spedizioni rapidissime e gratuite, oltre all’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

A questo punto vi rimandiamo all’offerta relativa ai Bose Frames, nonché alla pagina generale che Amazon sta dedicando al suo Black Friday 2021, dove potrete consultare liberamente le innumerevoli proposte dello store. Proposte che, per altro, sono anche disponibili comodamente su smartphone, a patto che scegliate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Offerte Black Friday ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!