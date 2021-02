Splatoon 3: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon e molti altri ancora: Nintendo possiede sicuramente alcuni dei brand e franchise videoludici più riconosciuti a livello globale, con saghe che affascinano i giocatori da oramai diverse decine di anni. In questo lungo elenco di opere ha fatto la propria comparsa qualche anno fa Splatoon, simpatico e colorato titolo multiplayer che ha presto saputo affascinare schiere di videogiocatori grazie a un gameplay particolarmente riuscito e uno stile unico.

Nel corso del 2022 farà il suo esordio sul mercato il terzo capitolo della serie, con Splatoon 3 che promette di alzare nuovamente l’asticella qualitativa e regalare delle avventure indimenticabili ai propri fan. Certo, al 2022 mancano purtroppo ancora diversi mesi, ma quale miglior modo per ingannare l’attesa che ci separa da Splatoon 3 se non prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Splatoon 3 porterà i propri giocatori in una location completamente nuova, Splatoonia. Si tratta di un assolato deserto dove sorge Splatville, la città del caos, e dove trovano rifugio centinaia di Inkling e Octoling veterani di numerose battaglie. Non solo nuove location però: in Splatoon 3 farà la sua comparsa anche una nuova arma a forma di arco, dotata di un attacco ad area decisamente maggiore rispetto agli strumenti di offesa presenti nei capitoli precedenti di Splatoon.

Di carne al fuoco sembra insomma essercene parecchia, con Splatoon 3 che pare avere tutte le carte in regola per diventare un titolo amatissimo dai fan.

