Se state cercando una smart TV di ottima qualità a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Philips 43PUS7906/12 da 43″ disponibile su Mediaworld a soli 349,00€ invece di 599,00€. Lo store ha attive numerose promozioni in ambito tech e smart TV, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un articolo scontato addirittura oltre il 40%!

Stiamo parlando di una smart TV caratterizzata un ottimo panello LED QHD e risoluzione in 4K, l’ideale per vedere film e serie tv in una qualità impareggiabile! Poiché si tratta di un articolo così valido e disponibili a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintato che è ancora a vostra disposizione.

La smart TV Philips 43PUS7906/12 ha a suo vantaggio l’ottima tecnologia Ambilight per cui, i LED intelligenti sui bordi del modello, rispondono all’azione sullo schermo ed emettono una luce coinvolgente e affascinante, in grado di immergervi ancora di più nella scena che state osservando. Non meno importante, è provvisto di Dolby Vision e Dolby Atmos, ideati appositamente per garantirvi un supporto eccellente per audio e formati video Dolby.

Dunque, i contenuti HDR sul vostro TV saranno sempre eccezionali, con tinte realistiche, ombre più profonde e dettagli minuziosi. Alto aspetto da non sottovalutare al momento dell’acquisto, la smart TV Philips 43PUS7906/12 vi offre la massima comodità, anche nella gestione dei contenuti e delle piattaforme che preferite. Avrete, infatti, la possibilità di personalizzare la schermata principale per visualizzare Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molto altro ancora.

