Le stufe a pellet sono per moltissimi italiani il metodo di riscaldamento preferito, poiché assicurano un ottimo riscaldamento senza rovinare lo stile dell’ambiente, un fattore non di poco conto se si considerano le dimensioni. Insomma, un’alternativa ottima al climatizzatore, soprattutto dopo i rincari su luce e gas degli ultimi mesi, e siamo sicuri che molti di voi staranno valitando l’acquisto di una stufa a pellet.

Se questo è il vostro caso, vi informiamo che potete acquistarne una dal valore di quasi 2.500€ a soli 694,99€, grazie a uno strepitoso sconto applicato dallo shop ManoMano. Nonostante il costo del pellet sia aumentato, una stufa a pellet potrebbe garantirvi ancora un buon risparmio se paragonato al climatizzatore o a vostro sistema di riscaldamento a gas. Quella di ManoMano è una proposta imperdibile, perché con meno di 700€ vi permetterà di acquistare un modello da 10 kW, ma non uno qualsiasi, bensì la Anita Sannover.

Compatta e dal design innovativo, la Anita Sannover sa abbinarsi al resto dell’ambiente a prescindere dal posizionamento. Realizzata in ghisa, vanta una doppia combustione, un sistema di ventilazione efficace e numerose funzioni programmabili, che vi permetteranno di accenderla e spegnerla a un orario prestabilito da voi.

Nonostante abbia una potenza di 10 kW, sufficienti per riscaldare un ambiente di circa 100 metri quadrati, sarete sorpresi dalla sua silenziosità, anche quando si attiva la ventola, studiata per ottimizzare la distribuzione del calore. Con il serbatoio da 13 kg avrete poi un’autonomia di 15 ore, con un rendimento di oltre il 90% grazie alla classe energetica A.

Segnaliamo, infine, che lo shop permette di acquistare la Anita Sannover anche con il kit di installazione e con gli appositi tubi di scarico, cosicché non dobbiate acquistarli separatamente, con il rischio di non essere poi compatibili. Oltre alla stufa, anche i kit godono di uno sconto strepitoso, pertanto si tratta davvero di un’ottima occasione per coloro che vogliono riscaldarsi tramite una stufa a pellet nel prossimo inverno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

