Se siete alla ricerca di un regalo da fare ad una persona che ha una spiccata passione per la musica, e non volete “scadere” nel solito CD, allora fermatevi subito qui, perché questa è un’offerta che non potete assolutamente lasciarvi scappare, specie perché relativa ad un prodotto amatissimo e molto acquistato su Amazon, che già da un po’ era sparito dai radar del mondo delle offerte.

Stiamo parlando dello splendido giradischi Seapower, realizzato con uno stile che ricorda moltissimo quello dei classici giradischi “a valigetta”, e dunque caratterizzato da un aspetto piacevolmente vintage, per quanto in possesso di tante feature assolutamente moderne!

Il prezzo è ottimo, in quanto si passa dagli originali 69,99€ ad un più abbordabile 46,49€! Si tratta di un risparmio del 34%, molto utile se si ha intenzione di portare questo specifico prodotto sotto l’albero con, in più, un po’ di risparmio.

Compatto, facile da trasportare, ma in grado comunque di riprodurre vinili con 3 diverse impostazioni di velocità (33, 45 e 78 RPM), questo splendido giradischi è stato realizzato seguendo l’esempio di quelli che erano i classici lettori degli anni 60, con un design che comprende ogni funzione all’interno di un corpo a forma di valigetta, con tanto di chiusure e manico.

Non lasciatevi ingannare dal forma factor però! Perché questa valigetta include anche funzioni decisamente moderne, come un modulo per la connessione Bluetooth, che vi permetterà di connettere agli altoparlanti integrati uno smartphone o un tablet, per ascoltare la musica in modalità senza fili.

Come se non bastasse, questo splendido prodotto integra anche un collegamento phono posteriore per collegare il giradischi allo stereo di casa, nonché un ingresso cuffie con jack da 3,5 mm e jack Aux-in, qualora vogliate collegarvi un qualsiasi dispositivo multimediale! Insomma, parliamo di un prodotto eccezionale, venduto ad un prezzo davvero concorrenziale e, per questo, impedibile!

