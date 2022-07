Se il vostro dispositivo è pieno di dati e non riuscite a salvarne altri a causa della memoria limitata, dovreste prendere in considerazione di aumentare lo spazio di archiviazione. Il nostro consiglio è di farlo in queste ore, dal momento che su Amazon si sta svolgendo la Samsung Week, con offerte folli su una serie di SSD e SD.

La selezione prodotti è ampia e, come anticipato, coinvolge sia soluzioni per aumentare la memoria del vostro computer sia quella del vostro smartphone, qualora quest’ultimo permetta di espandere la memoria interna. Essendo una promozione Samsung, è chiaro che troverete in offerta solo prodotti del noto produttore coreano che, come saprete, è leader anche nel settore delle memorie. I prezzi sono davvero convenienti, con alcuni articoli che vengono venduti alla cifra più bassa di sempre, come l’SSD Samsung T7 MU-PC500T da 500GB, proposto a soli 69,99€ invece di 146,99€.

Questo SSD è pensato per essere portatile, ed ecco perché dispone di una porta di tipo C, che potrete comunque collegare a una USB 3.2 con gli appositi adattatori, cosicché possiate usarlo per trasferire e memorizzare dati su qualsiasi PC. La velocità di trasferimento è molto elevata ed è quasi 10 volte superiore a quella di un classico e ormai obsoleto Hard Disk tradizionale. Se collegato tramite USB 3.2, il Samsung T7 MU-PC500T può raggiungere i 1.050 MB/s, una velocità che vi permetterà di trasferire in pochi secondi anche file di grosse dimensioni.

Il Samsung T7 MU-PC500T non è solo un SSD ad alte prestazioni ma anche un dispositivo resistente e durevole nel tempo. La sua scocca in metallo, infatti, resiste a cadute fino a 2 metri di altezza e questo fa sì che possiate portarlo con voi senza il pensiero che un urto o una caduta possa danneggiarlo. Con l’Encription AES 256 bit, inoltre, i vostri dati rimarranno sempre al sicuro, grazie anche al fatto che potrete impostare una password, utile per aumentare ulteriormente la sicurezza. Compatibile con Windows, Mac e Android, con un’app dedicata per ogni sistema operativo, questo SSD saprà davvero garantire alte prestazioni in un form factor molto compatto, paragonabile a una carta di credito.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito alle numerose memorie presenti su Amazon, alcune dei quali acquistabili al prezzo più vantaggioso di sempre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

