Migliori SSD PS5 - luglio 2024

Seagate FireCuda 530 1TB L'SSD ufficiale di Sony Velocità di 7300 MB/s di lettura e dissipatore integrato. Licenza ufficiale Sony , Velocità di lettura e di scrittura ottimali I modelli più capienti sono più cari dei concorrenti € 112.84 da Amazon

Ufficialmente licenziato da Sony, tra i più veloci, con dissipatore incorporato e quello con più tagli di memoria in assoluto. Se volete espandere la memoria interna della vostra PS5 e spremere al massimo le sue potenzialità, il Seagate FireCuda 530 è l'SSD interno che fa per voi. La velocità di lettura di questo dispositivo va ben oltre i 5.500 MB/s richiesti da Sony e raggiunge i 7.300 MB/s, in modo da far girare anche il gioco più pesante con il minimo dei caricamenti. I vari tagli di memoria disponibili (da 500 GB a 4 TB) lo rendono non solo uno fra i migliori ma allo stesso tempo quello con più forbici di prezzo per accontentare tutta l'utenza. Infine potete stare sicuri anche a livello di garanzia: questo SSD infatti offre ben 5 anni di garanzia inclusi nel prezzo e fino a 3 anni di Rescue Data Recovery Service per il recupero dei dati in caso di malfunzionamento.

Western Digital Black SN850X L'SSD ottimizzato per il gaming SSD interno, con dissipatore, che offre velocità fino a 7.000 MB/s, prestazioni top di gamma e tempi di caricamento estremamente brevi. Ottimizzato per il gaming , Riduzione del therma throttling , Specifiche analoghe a quelle del SSD interno di PS5 Ci sono concorrenti con una velocità di lettura più alta € 108.3 da Amazon

In questa selezione non poteva mancare l'SSD ottimizzato per il gaming targato Western Digital. Si tratta del Western Digital Black SN850X, dotato di dissipatore integrato e che rientra perfettamente nelle dimensioni dello slot di espansione di PS5. Il modello proposto, quello con dissipatore integrato, è capace di ridurre al minimo il thermal throttling mantenendo ogni gioco al massimo delle prestazioni (per i meno avvezzi di termini tecnici, il thermal throttling è una situazione che si verifica quando il dissipatore non riesce a liberarsi del calore in eccesso generato da una CPU con troppo lavoro da gestire; di conseguenza la CPU è costretta a far calare le prestazioni del dispositivo fino a riportare le temperature a un livello di sicurezza). Anche se la velocità di lettura si ferma "solo" a 7.000 MB/s, a differenza di altri SSD proposti dalla concorrenza, questo SSD M.2 interno di Western Digital sfrutta la tecnologia Next-gen PCIe Gen4, studiata appositamente per migliorare le prestazioni nel gaming, rendendolo, di fatto, una delle scelte migliori che potete fare se cercate prestazioni analoghe a quelle della vostra PS5, a un costo abbastanza contenuto.

Samsung 980 PRO SSD PS5 Il più equilibrato Un SSD duraturo e con un ottimo rapporto qualità prezzo Buone prestazioni , Estremamente duraturo Velocità di lettura di soli 7.000 MB/s € 108 da Amazon

Se state cercando un SSD M.2 interno per PS5 equilibrato, vi consigliamo il Samsung 980 PRO con dissipatore, attualmente il più consigliato per quell'utenza che cerca un prodotto di assoluta qualità, un prezzo di listino non troppo elevato e un SSD duraturo. La velocità di lettura arriva "solo" a 7.000 MB/s, rimanendo comunque molto al di sopra di quanto richiesto da Sony, ma la sua estrema robustezza, un dissipatore ben realizzato e una scontistica costante, lo rendono il candidato perfetto per chi non si sa decidere e cerca qualità, durevolezza e un prezzo non troppo elevato.

Patriot Viper VP4300 1TB Il più veloce ed economico Velocità di lettura pari a 7400 MB/s, prezzo contenuto e dissipatore integrato. Il più veloce , Il più economico Leggero decadimento delle prestazioni sul lungo periodo. € 127.99 da Amazon

Se volete l'SSD più veloce ed economico sul mercato, la soluzione proposta da Patriot, con il Viper VP4300, è proprio quella che state cercando. Immaginate di azzerare il caricamento di qualsiasi gioco, di vedere città sconfinate comparire in un battito di ciglia o di passare da un menu all'altro senza alcun rallentamento. Questo SSD di Patriot è in grado di regalarvi tutto questo con una velocità di lettura che raggiunge i 7.400 MB/s con una riduzione dei caricamenti massima e prestazioni leggermente superiori persino all'unità presente all'interno della vostra PS5. Inoltre, grazie al dissipatore integrato, è perfettamente compatibile con lo slot interno di PS5. L'unico difetto riscontrato da tenere in considerazione, è un leggero decadimento delle prestazioni dopo alcuni anni di utilizzo. Niente di invalidante ma comunque da tenere in considerazione.

Corsair MP600 PRO LPX 2TB Il più duraturo Fino a 7.100 MB/sec per la lettura sequenziale e fino a 6.800 MB/sec per la scrittura sequenziale grazie alla tecnologia PCIe Gen4. Estremamente duraturo , Capienza fino a 4TB , Ottime velocità di scrittura e lettura Più costoso di altre opzioni € 223.15 da Amazon

Un SSD interno da tenere sicuramente in considerazione è il Corsair MP600 PRO LPX, il quale, grazie alla memoria TLC NAND 3D ad alta densità, offre il mix perfetto di prestazioni e resistenza, permettendo al SSD di mantenere negli anni delle prestazioni ottimali. Ovviamente si tratta di un SSD dotato di dissipatore integrato per ridurre al minimo il thermal throttling, mentre per quanto riguarda la velocità di lettura raggiunge fino a 7.100 MB/sec, per la lettura sequenziale, e fino a 6.800 MB/sec per la scrittura sequenziale. Infine è uno dei pochi modelli di SSD interno per PS% che raggiunge la capienza di 4TB, in caso aveste bisogno di davvero tanto spazio per la vostra libreria.