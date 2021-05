Star Wars Day LEGO: ecco tutte le offerte da non farsi sfuggire!

Come ben saprete, per via del gioco di parole che viene a formarsi con la frase “May the Force”, il 4 maggio (ovvero “May fourth” in inglese) è stato eletto in tutto il mondo a Star Wars Day, una giornata dove viene festeggiata la saga creata da George Lucas nel 1977, in tutti i suoi aspetti. In occasione di questa giornata speciale sul portale di LEGO, da oggi fino al 5 maggio, potrete trovare tante nuove promozioni tra cui set in anteprima, tutte le ultime novità rilasciate in questi ultimi giorni, e persino un set celebrativo esclusivo del portale, disponibile solo una volta superata una certa soglia di acquisti, insomma una vera manna per i fan di LEGO Star Wars!

La nostra rassegna delle promozioni che troverete sul portale di LEGO comincia con il segnalarvi che fino la 5 maggio è possibile raddoppiare i punti VIP sullo store, ed accedere quindi a promozioni e altre offerte speciali. Il servizio di account Vip del portale di LEGO vi permette infatti, gratuitamente, di essere sempre aggiornati sui migliori set in uscita, di ricevere anteprime esclusive ed addirittura di ricevere omaggi solo per i soci.

Anche quest’anno continua poi la tradizione del set esclusivo in omaggio effettuando acquisti LEGO Star Wars superiori a 85€ entro il 5 maggio, ed il micro modello celebrativo del 2021 sarà la riproduzione della famigerata fattoria dei Lars su Tatooine. Pur di farla apparire il più possibile come nella versione cinematografica, questo micro-set comprende tutti i dettagli e gli elementi tipici della fattoria di umidità come l’iconico ingresso a cupola ed il famoso buco nel terreno in prossimità del salone, ma include anche dei perni che rappresentano i personaggi del film come Luke Skywalker, C-3PO ed R2-D2. Infine, per dare un maggiore tono di dettaglio al tutto, sono presenti anche le mini-rappresentazioni di veicoli come il Sandcrawler dei Javas, oppure il landspeeder di Luke. Un vero must have per i fan!

Da oggi è poi disponibile alla vendita la nuova versione a mattoncini di R2-D2, l’amato droide bianco e blu, che torna in una versione da oltre 2.300 pezzi, estremamente dettagliata sia dentro che fuori. In questa nuova versione di R2-D2 non mancano le parti mobili, infatti il droide dispone della gamba retrattile che permette di passare dalla posizione ferma a quella in movimento, dalla testa si può alzare il periscopio estraibile, e poi sono presenti numerosi sportelli nascosti, tra cui uno che contiene la spada laser di Luke Skywalker proprio come ne Il Ritorno dello Jedi. Completa il set il supporto per il droide ed una targhetta con una minifigure di R2-D2, posta su uno speciale mattoncino LEGO creato in occasione dei 50 anni di Lucasfilm.

Oltre ad R2-D2 sono però tante le novità che troverete sul portale di LEGO dedicate a Star Wars, tra cui la nuova linea di caschi, che include anche quello del temibile Darth Vader, oppure l’incredibile rappresentazione del Droide Sonda Imperiale. Tra le novità, inoltre, vi segnaliamo anche l’arrivo del nuovo set di Microfighter dedicato all’Impero Colpisce Ancora, dove le versioni super deformed ma molto dettagliate di un camminatore AT-AT imperiale ed un Tauntaun ribelle, possono esser acquistate ad appena 19,99€.

Insomma, avrete capito che in occasione del 4 Maggio le promozioni che troverete sul portale di LEGO sono molte e con opzioni capaci di far felici i fan di Star Wars di tutte le età. Il nostro consiglio a riguardo, quindi, non può che esser quello di visitare la pagina della promozione così da trovare quella più adatta a voi. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto LEGO, ricordatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Che la Forza sia co voi!

Le novità LEGO Star Wars

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!