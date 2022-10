Se state cercando una soluzione per riscaldare la vostra casa e risparmiare sulla bolletta dell’elettricità, vi consigliamo di acquistare stufa elettrica Klarstein, disponibile su Amazon a un prezzo davvero folle. Per il momento, potrete portarla a casa ad appena 109,99€ invece i 199,99€. Un’offerta che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare, in vista dell’inverno e delle temperature in calo!

Il modello in questione ha una potenza di 2000W ed è dotato di rotelle che vi permettono di spostarla facilmente da una parte all’altra della casa, senza fare fatica. Proprio per questo motivo, trattandosi di un prodotto così interessante e disponibile ad un prezzo davvero ridotto, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione!

Progettata con un design innovativo ed accattivante, e realizzata con una solida struttura in acciaio, sovrastata da un la strada in vetro temperato, questa stufa Klarstein garantisce una distribuzione uniforme del calore, ed è stata disegnata con lo scopo di adattarsi in modo adeguato anche all’arredamento più moderno, potendo contare sì sul classico sistema a ruote, ma anche su di un più piacevole e comodo montaggio a parete che, mantenendo un collegamento tramite presa di corrente, dona a questa stufa elettrica un aspetto ancor più stiloso ed elegante.

Oltre la mera estetica, come detto in apertura, parliamo di una stufa elettrica da ben 2000 W, con certificazione IP24 che la rende collocabile anche in ambienti umidi, come ad esempio il bagno, a differenza di molti prodotti simili. Concepita per riscaldare in modo efficiente ambienti ampi fino a 40 metri quadrati, si riscalda velocemente, raggiungendo in poco tempo l’efficienza termica, e si spegne poi automaticamente per permettervi di risparmiare il massimo dell’energia.

Sicura anche per le stanze dei più piccoli, grazie ad un pratico blocco di sicurezza per bambini, questa stufa Klarstein è anche dotata di un pratico telecomando, che vi permetterà non solo di impostare il termostato, ma anche di un eventuale timer di spegnimento automatico.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!