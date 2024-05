Cinepresa Disney LEGO a 80€, PERFETTA PER CASA!

La splendida cinepresa LEGO, creata per celebrare il 100° anniversario della Disney, è ora disponibile a un prezzo speciale di 79,99€ invece di 99,99€. Questo set, composto da 811 pezzi, permette di costruire una cinepresa vintage che onora la storia del cinema Disney, includendo minifigure di Topolino, Minnie, Walt Disney, Bambi e Dumbo. Un autentico tesoro per gli appassionati, con uno sconto del 20%. Un modo straordinario per celebrare la magia Disney e aggiungere un pezzo di storia alla vostra collezione LEGO.

Cinepresa Disney LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Questa cinepresa LEGO è una meravigliosa celebrazione del 100° anniversario della Disney, perfetta per adulti che amano i pezzi da collezione o sono appassionati del mondo di Walt Disney. Questo set è non solo un omaggio alla storia del cinema d'animazione, ma anche un viaggio nostalgico tra i personaggi più amati di Disney, come Topolino, Minnie, Bambi e Dumbo. Ideale per chi cerca un'esperienza di costruzione impegnativa e gratificante, grazie ai suoi 811 pezzi che permettono di ricreare dettagli iconici e storici del cinema. È una fantastica opportunità per aggiungere un pezzo unico alla propria collezione o per fare un regalo memorabile a un fan Disney.

Il pannello posteriore apribile e la riproduzione di film storici Disney catturano l'essenza della creatività e dell'innovazione che hanno reso Disney un pilastro della cultura popolare mondiale. Comprende inoltre un ciak da regista e tre minifigure di Topolino, Minnie, Walt Disney, Bambi e Dumbo. La cinepresa ultimata misura 37 cm di altezza, 21 cm di larghezza e 19 cm di profondità, dimensioni che la rendono perfetta come oggetto da esposizione.

Con il suo prezzo originale di 99,99€ ora ridotto a 79,99€, rappresenta un'offerta eccezionale per possedere un pezzo unico della storia Disney. Se cercate il regalo perfetto per un amante dei film Disney o un collezionista LEGO, questa cinepresa è la scelta ideale per ricordare i momenti indimenticabili creati da Walt Disney.

Vedi offerta su Amazon