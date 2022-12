Se siete alla ricerca di un PC preassemblato dal design rivoluzionario e con un’attenzione ai dettagli maniacale, che parte dal frontale fino alla parte posteriore, allora non rimarrete delusi dall’Alienware Aurora R13. Si tratta di un PC unico, predisposto ad essere scontato molto saltuariamente, ma oggi è il vostro giorno fortunato, poiché Mediaworld ne ha ridotto il prezzo di 250 euro.

Una buona occasione per chi non bada a spese, nonché per chi vuole regalarsi per Natale un PC che rimarrà impresso nella mente. Come detto, infatti, parliamo di un preassemblato dal design unico, con curve accattivanti e un’inconfondibile forma scolpita che accresce l’estetica complessiva. Per un periodo di tempo limitato, si spera il più a lungo possibile, potrete acquistare questa meraviglia a 3.499,99€ invece di 3.749,99€.

Il design, ribadiamo, è al centro di tutto, e riprende le tipiche forme dei prodotti Alienware, ispirate dalla fantasia di film e videogiochi. L’estetica non è la sola a stupire, dato che Alienware Aurora R13 implementa un sistema di raffreddamento ottimizzato per questo particolare design, con un aumento del 50% del volume interno se confrontato con altre soluzioni dello stesso produttore, che si traduce in un air flow migliore per tutti i componenti hardware.

Su questa configurazione da oltre 3.000 euro, il sistema di raffreddamento è di un livello ancora superiore, poiché basato sulla tecnologia Cryo-Tech, che fa sì che lo scambiatore di calore sia dell’11% più grande di quello a liquido standard. Anche la pompa è più grande rispetto alla media, per un raffreddamento che riflette appieno le caratteristiche premium di questo PC.

Una configurazione del genere non poteva che integrare il meglio dell’hardware moderno, ed ecco perché troviamo un processore Intel Core i9, capace di superare i 5 Ghz senza overclock, e una Nvidia RTX 3080. Il tocco finale che proietta questo PC ai vertici della categoria è lo sportello posteriore magnetico, che vi permetterà di accedere e sostituire i componenti con estrema facilità. Insomma, un eleganza a tutto tondo, pensata per gli appassionati più esigenti, nonché per chi non bada a spese.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

