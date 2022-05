Se state pensando di acquistare un altoparlante intelligente per portare nella vostra casa la comodità di un assistente vocale sempre al vostro servizio, allora l’offerta che vi propone oggi Amazon è davvero da non perdere, perché vi permetterà di acquistare una coppia di Echo Dot di quarta generazione con uno sconto del 58%!

Parliamo dell’altoparlante Alexa più venduto, disponibile grazie a questa promozione al prezzo eccezionale di 49,99€ sull’acquisto di due pezzi, inserendo il codice promozionale ECHODOT4 in fase di finalizzazione dell’acquisto, con un risparmio totale di ben 70€ sull’originale prezzo di listino.

L’Echo Dot di quarta generazione di Amazon può essere posizionato comodamente in ogni parte della casa, grazie al suo design elegante e compatto disponibile nei colori Antracite, Bianco Ghiaccio e Ceruleo, che si sposa perfettamente con ogni stile di arredamento. Grazie al suo avanzato controllo vocale, Echo Dot diventa un fondamentale aiuto per tutti i giorni, permettendo di fare comodamente ricerche su internet, ascoltare la propria musica preferita o interagire con altri Echo Dot presenti in casa per comunicare con i membri della famiglia senza spostarsi.

Con la sua compatibilità a Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi, Echo Dot può portare la musica in tutta la casa, trasmettendola su tutti i dispositivi Echo compatibili grazie alla modalità Multistanza, con la quale è possibile ascoltare anche radio, podcast o i contenuti di Audible. Il supporto all’audio HD e la qualità dell’altoparlante consentono di godere sempre di bassi bilanciati e voci nitide, per apprezzare al meglio ogni contenuto.

Amazon Echo Dot offre un supporto eccezionale grazie alla capacità di Alexa di rispondere a ogni domanda, offrendo funzioni di promemoria, previsioni del tempo, lettura delle ultime notizie e impostare le sveglie quando necessario. La nostra voce diventa anche strumento per effettuare chiamate e controllare tutti i dispositivi smart di casa compatibili, accendendo luci, regolando il termostato o alzando le serrande.

In definitiva parliamo di un prodotto capace di offrire davvero tante utili funzioni in grado di rendere più semplice la nostra vita quotidiana, e che grazie a questa promozione è disponibile a un prezzo eccezionale! Vi ricordiamo infatti che basta inserire due pezzi nel carrello e usare il codice ECHODOT4 in fase di acquisto per ottenere un risparmio di ben 70€ sul prezzo di listino!

