Siamo giunti finalmente al fine settimana, e quest’oggi vi proponiamo ulteriori offerte che possono consentirvi di risparmiare centinaia di euro sui vostri prossimi acquisti. Infatti, in questo articolo vogliamo entrare nel merito della nuova ed interessante promozione di Decathlon, che ha dato il via alle cosiddette Super offerte Fitness, con sconti fino al 50%.

Il noto rivenditore, infatti, ha da poco inaugurato questa promozione, che consente agli appassionati di acquistare moltissimi prodotti, come nel caso di attrezzi per il fitness, felpe, pantaloni, scarpe e t-shirt. Attenzione però, Decathlon non ha comunicato una data di chiusura di questa promo e tutti i prodotti sono soggetti ad esaurimento scorte, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità di risparmio.

Tra le tante proposte del portale, vi segnaliamo la presenza dell’ellittica pieghevole autoalimentata e connessa Domyos 700, che rappresenta senza ombra di dubbio un attrezzo utile per allenarsi in casa. Originariamente venduta a 999,99€, ora è disponibile a “soli” 799,99€, grazie ad uno sconto del 20% che ne ha decurtato il prezzo consigliato di ben 200,00€.

Stiamo parlando di un’ellittica ai vertici della categoria e può essere utilizzata per allenarsi in modo intensivo. Possiede un volano sulla parte anteriore che si ripiega su sé stesso dopo l’uso, grazie ad un martinetto. Questo consente di riporla in pochissimi metri quadrati, e dunque può essere acquistata da chi possiede un’abitazione di piccole dimensioni.

Questo attrezzo, inoltre, non ha bisogno di un collegamento alla presa della corrente, dato che possiede un generatore di energia, che lo rende completamente autonomo ed autoalimentato. Serve, dunque, iniziare ad allenarsi per poter avviare il dispositivo, che vanta una serie di programmi di allenamento preimpostati, oltre a quello libero.

Insomma, si tratta di un prodotto di altissimo livello, consigliato per tutti coloro che desiderano allenarsi in qualsiasi momento della giornata. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina dedicata all’offerta, al seguente indirizzo, così da scoprire tutte le proposte di Decathlon.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!