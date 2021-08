Super offerte su computer e periferiche gaming nel Back to Play di AK

Mentre su Amazon impazzano le “Offerte di Settembre” e la Gaming Week, vi segnaliamo una nuova ed importante iniziativa promossa da AK Informatica, uno dei migliori rivenditori di componentistica per PC in Italia. La promozione in questione, chiamata “Back to Play”, permette di acquistare computer e periferiche gaming, il tutto con sconti che possono raggiugere un taglio del 40%.

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo l’acquisto del notebook da gaming MSI GE75 Raider Mod, perfetto per tutti coloro che desiderano giocare al massimo dei dettagli in mobilità. Originariamente venduto a 2.199,00€, questo dispositivo è ora acquistabile a “soli” 1.499,00€, grazie ad un taglio netto di ben 700,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un notebook da gaming eccellente perché possiede tutto il necessario per riprodurre videogiochi ad una risoluzione del FullHD ad un buon frame-rate. Per quanto concerne la sua scheda tecnica, vanta processore Intel Core i7-9750H, abbinato a 16 GB di memoria RAM DDR4 a 2666 Mhz e un di doppio spazio d’archiviazione (500 GB SSD e 1 TB HDD).

Per poter garantire buone prestazioni durante la riproduzione di giochi, questo notebook possiede una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2070 con 8 GB GDDR6, che gestisce un monitor da 17.3 pollici con una risoluzione in FullHD (ossia 1920 x 1080 pixel) con una frequenza d’aggiornamento a 144Hz e un tempo di risposta di 3 ms. Inoltre, vanta una tastiera retroilluminata RGB con la possibilità di personalizzare gli effetti visivi attraverso il software incluso nel sistema operativo.

Insomma, un prodotto prestante capace di regalare tantissime ore di assoluto divertimento a tutti i suoi futuri possessori. Chiaramente, questa non è l’unica offerta disponibile su AK Informatica, motivo per cui vi invitiamo a consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere l’articolo che meglio si adatta alle vostre esigenze.

