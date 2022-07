Siete alla ricerca di una bicicletta oppure capi d’abbigliamento consoni all’attività sportiva? Niente paura! In questo articolo abbiamo pensato di proporvi la nuova ed interessante iniziativa di DF Sport, che permette a tutti gli interessati di acquistare uno o più prodotti del catalogo, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%!

Chiaramente, lo store ha pensato bene di scontare molteplici prodotti, appartenenti a più categorie del suo portale ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi quella dedicata alla bicicletta sportiva Sava Bici Carbon 3.2. Originariamente venduta a 1.549,00€, ora è disponibile a 1.099,00€ oppure a tre rate da 366,33€ senza interessi con Scalapay, grazie ad uno sconto del 29% dal suo prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di una bicicletta da strada progettata per i ciclisti occasionali e amatoriali, infatti si presenta con un telaio e una forcella interamente realizzati in carbonio, che le permette di offrire una guida confortevole senza oscillazioni e vibrazioni date dall’asfalto. Tra le sue specifiche, troviamo anche dei freni a disco, che garantiscono una guida sicura anche in condizioni precarie.

Inoltre, questa bicicletta possiede un cambio affidabile, infatti è equipaggiata con il collaudato gruppo Shimano Sora, progettato dunque per tutti coloro che praticano questo sport, sia a livello amatoriale che professionistico. E, come se non bastasse, il cambio si presenta anche con un design elegante e pulito, oltre ad essere funzionale.

Insomma, si tratta di un modello perfetto per gli amanti delle corse veloci, motivo per cui rappresenta un prodotto consigliato. Oltre a ciò, vi suggeriamo di consultare la pagina riepilogativa dell’offerta, nel quale troverete tantissime proposte del mercato, che potete raggiungere al seguente indirizzo, in modo tale da fare le vostre valutazioni.

Ciò detto, vi consigliamo di seguire i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, cosicché possiate ricevere le notifiche sul vostro smartphone su tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

