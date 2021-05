Super sconti estivi su bici e monopattini elettrici da Geekbuying

Se siete alla ricerca di una bicicletta oppure un monopattino elettrico, allora questo articolo vi aiuterà in questa ardua scelta! Infatti, Geekbuying ha annunciato una nuova promozione, chiamata “Summer Big Savings” che permette di acquistare tantissimi articoli per la micro-mobilità cittadina, con sconti davvero interessanti!

Come consuetudine del portale, questa iniziativa include tantissimi prodotti appartenenti a diverse categorie ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo al monopattino elettrico sviluppato da Niubility – chiamato Niubility N2 Electric Scooter -, che attualmente è disponibile a 288,53€ anziché 403,95€, grazie ad un taglio di prezzo del 29%. Si tratta di un articolo particolarmente performante, capace di macinare tantissima strada (circa 27-32 km con una sola ricarica ndR).

Il monopattino elettrico in questione, innanzitutto, è realizzato con un telaio completamente in alluminio di eccellente fattura e, unito ad un motore da 350W, garantisce ottime prestazioni con un carico massimo di 120 kg. Al suo interno è alloggiata anche una batteria con la ricarica rapida (da 0 a 100 in 6-7 ore circa) e vanta ben tre modalità di guida, vale a dire 15 km/h, 20 km/h e 25 km/h.

Sebbene non possieda un display che monitora soltanto alcuni parametri come batteria e velocità, questo prodotto è equipaggiato di una luce frontale attivabile mediante un comodo pulsante presente sul manubrio, per incrementare la visibilità nelle ore notturne. Inoltre, il suo design consente di richiuderlo facilmente attraverso un meccanismo meccanico, per poter essere trasportato agilmente e ridurre l’ingombro in casa.

Insomma, si tratta di un prodotto che, nonostante qualche piccola limitazione rispetto ai top di gamma del mercato, rappresenta sicuramente un buon investimento per spostarsi velocemente nelle aree urbane. Ciò detto, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione “Summer Big Savings” al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutti i prodotti in sconto. Vi ricordiamo infine di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!