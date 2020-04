Super sconti per gli XDays di MediaWorld, ecco tutte le offerte!

Tornano sullo store Mediaworld le acclamate promozioni degli XDays, ovvero una serie di straordinarie proposte di prodotti in sconto che perdureranno sullo store fino al prossimo7 maggio! Le offerte sono tante e variegate e vi permetteranno di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti di diverse tipologie, tra cui smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e persino tablet e notebook. Un campionario vasto e intrigante che, per altro, comprende anche prodotti di fascia alta come lo straordinario Samsung Galaxy 10+, in offerta a soli 899,00€ in virtù dei ben più esosi 1.129,00€ del prezzo originale.

Uno smartphone che non teme confronti e che, sin dalla sua uscita, si è presentato come uno dei migliori prodotti del mercato, grazie alle sue specifiche tecniche di assoluto pregio: un display ampio e luminoso da ben 6,7 pollici, la presenza di una nuova S-Pen, ulteriormente migliorata e sempre più al centro dell’esperienza utente e un comparto fotografico di primissimo piano, con una fotocamera principale da 12 megapixel ƒ/1.5-2.4 con OIS; una seconda da 12 megapixel ƒ/2.4 con zoom ottico 2x e OIS; una terza da 16 megapixel ultra-grandangolare ƒ/2.2; un sensore ToF 3D per la profondità di campo, per foto pulite e nitide, dai colori ricchi e con possibilità di scatti in zoom senza evidente grana. Insomma, uno smartphone eccezionale, il cui unico scoglio era quello di un prezzo decisamente al di sopra della media di mercato ma che, grazie a Mediaworld, può essere vostro con uno sconto di ben 230€!

Ovviamente non è comunque tutto qui, ed anzi il portale Mediaworld abbonda di offerte particolarmente appetitose in occasione di questi XDays.

