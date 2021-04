Super sconti per la settimana della Cura della Casa di Amazon

Dopo avervi parlato in mattinata dell’aspirapolvere Bosch senza fili scontato di 150€, torniamo su portale di Amazon per segnalarvi una serie di sconti che vi permetterà di risparmiare decine e decine di euro sui vostri prodotti per la cura della casa. Gli sconti di cui parliamo, infatti, raggiungono addirittura il 50% e riguardano articoli come detersivi, piccoli elettrodomestici, e tanti dispositivi utili per pulire rapidamente, migliorare o rendere unica la vostra casa.

Come detto, sono tanti i detersivi coinvolti in questa iniziativa, con prodotti delle migliori marche come Omino Bianco, Dash e Napisan, indispensabili per il bagno, per la cucina e per la casa in generale. In particolare, vi segnaliamo la presenza anche della nuova linea di profumazione AirWick Botanica, dove ad esempio 80 ml di prodotto possono esser acquistate all’incredibile prezzo di 7,99€. Oltre all’aspetto, elegante e sobrio, che va ad aggiungere valore ad ogni stanza, questa nuova linea è caratterizzata dall’esser composta da dolci fragranze uniche ispirate dalla natura come Vetiver Caraibico o Geranio Africano, realizzate nel massimo rispetto per l’ambiente.

In questa selezione di prodotti non mancano, inoltre, anche alcuni piccoli elettrodomestici, essenziali per migliorare la vostra esperienza in cucina come mix ad immersione, essiccatori e persino piastra elettriche. Oltre a questi dispositivi troverete anche altri strumenti dal taglio più ricercato, come l’aspiragocce elettrico Vileda WindoMatic, disponibile scontato del 45% e che quindi può esser vostro ad appena 29,99€! Questo innovativo aspiragocce, infatti, vi farò ottenere vetri e finestre perfettamente puliti in pochissimo tempo, senza aloni ed al minimo della fatica, grazie alla speciale testina pieghevole che non va a sforzare il polso quando si va ad agire nelle parti troppo alte o basse dei delle superfici. Inoltre, la potenza di aspirazione del labbro di gomma di Vileda WindoMatic è tale da permette di aspirare tutta l’acqua con una sola passata, facendo convogliare lo sporco direttamente nell’apposito contenitore integrato, senza residui.

Insomma, la selezione di prodotti per la cura della casa è tale che noi non possiamo fare a meno di consigliarvi di visitare l’intera selezione sul portale, e trovare le occasioni perfette in base alle vostre necessità. Inoltre, sempre parlando di Amazon, vi ricordiamo che è disponibile ancora la promozione Amazon Super, che vi permetterà di acquistare una vasta selezione di articoli dal consumo quotidiano a prezzo scontato, e di aumentare il vostro risparmio.

Infine, prima di farvi partire alla ricerca della vostra prossima telecamera sportiva, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!