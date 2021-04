Offerta del giorno Amazon: aspirapolvere senza fili Bosch, scontato di 150€!

Nuova settimana di aprile, nuova tornata di offerte Amazon, con il portale sempre pronto ad offrirci quelle che sono alcune delle migliori offerte della rete sicché, anche in questo penultimo lunedì del mese, vi offriamo quelle che sono le principali proposte in sconto del portale tra cui, come avrete capito, c’è spazio anche per un ottimo elettrodomestico a marchio Bosch!

Per la precisione stiamo parlando della scopa elettrica Bosch Unlimited Serie 6, un articolo davvero eccezionale per le pulizie domestiche complice, soprattutto, la qualità e l’affidabilità del marchio tedesco che, come saprete, è già tra i leader nella creazione di elettroutensili per il fai da te ed il giardinaggio e che, più in sordina, ma con la stessa efficienza, si dedica anche ai più tipici elettrodomestici per la casa.

Compatta, leggera ma potente, la Bosch Unlimited Serie 6 si propone con un design sobrio ma funzionale, che permette a questo aspirapolvere di pesare appena 1,4 kg, che salgono a 2,3 kg qualora su utilizzino il tubo e la spazzola in dotazione. Alimentata da una batteria compatta da una batteria da 18V, più che sufficiente ad alimentare il potente motore brushless DigitalSpin di Bosch, questa scopa elettrica è una delle poche ad avere una batteria removibile il che, non solo facilita la manutenzione in caso di futuri (e non augurabili) cali di prestazione, ma la rende anche compatibile con la linea di prodotti Bosch Home & Garden 18V, il che significa che basterà avere un qualsiasi altro prodotto Bosch con la medesima batteria per poter fare un rapido switch, continuando così a pulire casa ben oltre i limiti energetici del prodotto.

Indubbiamente un comodo vantaggio che, in ogni caso, può essere appannaggio di chiunque, a patto, ovviamente, di acquistare una batteria sfusa a marchio Bosch, anche se il produttore garantisce compatibilità anche con batteria di altri produttori! Insomma, a voi la scelta.

Venduta generalmente a 349,90€, la Bosch Unlimited Serie 6 è oggi in sconto a soli 149,91€! Un risparmio davvero considerevole, che taglia il prezzo oltre i 40% e che vi permetterà di avere in casa una scopa elettrica di tutto rispetto!

Ovviamente, la Bosch Unlimited Serie 6 è comunque solo uno dei prodotti disponibili oggi in sconto, ed ecco perché vi invitiamo non solo a consultare la nostra lista di prodotti selezionati, ma anche e soprattutto la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

