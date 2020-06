Super sconti su Seggiolini Auto Piku per la Baby Week di Amazon

Dopo la Fashion Week, comincia ufficialmente la cosiddetta “Amazon Baby Week”, una settimana dedicata esclusivamente ai prodotti per l’infanzia, in particolare pannolini, seggiolini e tanti altri accessori. In questo articolo vi segnaliamo la promozione sui seggiolini Piku, con sconti che possono arrivare ad una percentuale del -16%.

I seggiolini per auto, innanzitutto, sono strumenti di vitale importanza per garantire la massima sicurezza ai bebè durante qualsiasi viaggio. Tra i tanti compatibili con l’offerta, vi consigliamo il seggiolino Piku 6136, adatto principalmente ai bimbi con un’età compresa tra 36 mesi e 12 anni. Rispetto agli altri prodotti di questa categoria, questo possiede uno schienale e un poggiatesta regolabili in altezza. Inoltre, è facilmente smontabile e lavabile in lavatrice fino ad una temperatura di 30° gradi. Il prezzo consigliato di vendita è 54 euro, ma potete acquistarlo a soli 44,99 euro.

Per i più piccoli, invece, vi consigliamo il Piku 6443 Petit, un seggiolino specifico per i bambini tra i 6 mesi e i 4 anni. Questo prodotto possiede uno schienale reclinabile in 5 posizioni, un sedile reclinabile e un piccolo manuale laterale per un uso corretto. Inoltre, ci sono delle protezioni laterali e un riduttore anatomico in tessuto, che permettono di ridurre efficacemente le botte laterali sulla testa e sulle altre parti del corpo. Se siete interessati, potete acquistare il Piku Petit a 73,99 euro anziché 92 euro.

Senza indugiare, in questo articolo troverete tutti i prodotti promozionati compatibili con la promozione. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi, come Xiaomi, Huawei e OnePlus.

Prodotti Piku in offerta

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!