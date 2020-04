Surface Book 2: fino a 1100 euro di sconto sul Microsoft Store

Vi segnaliamo che su Microsoft Store è disponibile un’ottima offerta sullo straordinario Surface Book 2, ambitissimo notebook 2-in-1 di Microsoft ancora oggi decisamente performante e competitivo, specie per chi è alla ricerca di un dispositivo le cui performance e leggerezza possano sposarsi senza problemi alle necessità del lavoro in mobilità.

Disponibile in diverse configurazioni, Surface Book è disponibile nella sua versione di base al prezzo di 1.749,00€, già correntemente in sconto a 1.349,00€, ma grazie alla promozione Microsoft Store potrete anche decidere di osare di più, configurando l’acquisto con il meglio della proposta Microsoft ovvero: processore Intel Core i7-8650U di ottava generazione, NVIDIA GeForce GTX 1060, schermo da 15″ e ben 1TB di spazio di archiviazione. In questo modo, a configurazione che costerebbe ben 3.899,00€ viene decurtata a soli 2.799,00€, con uno sconto di ben 1.100€ sul prezzo originale. Certo non pochi, ma stiamo pur sempre parlando di un dispositivo di fascia alta, ai vertici del mercato notebook (e convertibili), capace di sopperire a moltissime esigenze di lavoro e intrattenimento e coniugando al tutto un design ed un’esperienza d’uso senza pari, ai vertici persino dell’attuale gamma Surface che, quanto meno negli ultimi 12 mesi, ha proposto prodotti acclamati da pubblico e critica.

Si tratta quindi di un’offerta davvero eccezionale e disponibile – lo ripetiamo – su qualunque delle configurazioni possibili per il dispositivo. Tenete a mente, in ogni caso, che lo sconto applicato varia in base alla configurazione, e che i 1.100€ di taglio di prezzo sono disponibili solo per la configurazione top di gamma. In ogni caso stiamo parlando di un prezzo eccezionale per quella che è una delle migliori scelte possibili nel vastissimo mondo dei notebook convertibili (e non solo).

» Clicca qui per acquistare Microsoft Surface Book 2 «

