Surface: super sconti su Pro 7, Laptop e Go sul Microsoft Store

Se siete rimasi sorpresi dalla bontà delle offerte della mattinata, allora sarete felici di sapere che anche le occasioni di questo pomeriggio sapranno invogliarvi all’acquisto di alcuni dei vostri prodotti preferiti. Vi informiamo, infatti, che sullo store ufficiale Microsoft sono iniziati sconti che vi permetteranno di comprare diversi dispositivi della serie Surface a prezzi molti vantaggiosi. Parliamo di offerte che abbassano i prezzi fino a ben 800€, dandovi modo di prendere in considerazione i migliori notebook e dispositivi 2 in 1 con più facilità, fino al 31 marzo.

Dotarsi di un Surface vuole dire avere tra le mani un dispositivo orientato alla produttività a 360°, senza dimenticare l’intrattenimento, che rimane pur sempre un aspetto importante nella scelta finale. La promozione di Microsoft coinvolge tutte le soluzioni e non serve acquistare il modello di punta per risparmiare cifre sostanziose, dal momento che potrete risparmiare ben 500€ sul Surface Laptop 3, nella variante da 13 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di spazio interno, pagandolo 999,00€ invece di 1.499,00€.

Oltre per le sue doti relative alla produttività, il Surface Laptop 3 è da sempre stato ai vertici della categoria grazie anche al design, che risulta raffinato e ricco di ottimizzazioni che ne permettono un uso comodo in qualsiasi posizione. Inoltre, pur pesando appena 1,2kg, è ben costruito, con il bellissimo e resistente display touch a farla da padrone insieme alla tastiera in metallo, la quale vanta un trackpad molto ampio che vi permetterà di avere maggiore libertà di movimento, oltre a sfruttare le gesture in maniera più veloce.

La batteria è in grado di arrivare fino a 11,5 ore di autonomia, rendendo il Surface Laptop 3 un notebook perfetto per le trasferte o le sessioni di lavoro prolungate lontano dall’ufficio. Inoltre, la webcam è compatibile con l’autenticazione facciale di Windows Hello, per mantenere sempre i vostri dati al sicuro. Insomma, un dispositivo che vale il prezzo richiesto ma che scontato di 500€ diventa pressoché imperdibile.

La promozione messa in atto oggi dal Microsoft Store non passa di certo inosservata, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina ufficiale, così da poter analizzare con la giusta calma i dispositivi Surface più adatti alle vostre esigenze.

