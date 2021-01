Surfshark: solo 2€ al mese per una VPN al top!

Continua la nostra proposta di offerte dedicate al mondo delle VPN, la cui proposta a ad ampliarsi giorno dopo giorno, complice la volontà da parte dei vari servizi di accaparrarsi nuovi clienti in occasione del nuovo anno. E così, dopo le proposte di ExpressVPN, e NordVPN, con cui è ancora possibile sottoscrivere un abbonamento da 24 mesi a soli 3,15€ al mese, oggi è il turno di un altro gigante del vasto mercato VPN, ovvero Surfshark che, in occasione di gennaio 2021, si sta proponendo con uno sconto pari all’81% sul abbonamento da 24 mesi!

Al prezzo di appena 2,05€ al mese, dunque, potrete sottoscrivere il piano Surfshark da 24 mesi, con un costo complessivo pari a soli 49,29€, in virtù del prezzo originale dell’intero abbonamento di ben 256,32€! Un vero e proprio affare, specie considerando le ottime referenze di Surfshark, tra le poche aziende ad offrire protocolli OpenVPN UDP e TCP, protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 ed un comodo – quanto utilissimo – kill switch per impedire la perdita di dati allo stop della connessione.

Sviluppato con server DNS privato e una doppia VPN, Surfshark si distingue anche per una efficiente politica di non conservazione dei dati degli utenti, richiedendo per la sottoscrizione solo i dati fondamentali alla registrazione, ovvero un indirizzo mail valido e gli ovvi dati di fatturazione per l’iscrizione. A ciò si aggiungono un’interfaccia leggera e di facile utilizzo, perfetta anche per i neofiti del mondo VPN, che potranno così accedere comodamente anche al loro primo tentativo di connessione. Un servizio, quello di Surfshark, che punta insomma su sicurezza, velocità e praticità d’uso, offrendosi anche con un ottimo programma “soddisfatti o rimborsati”, grazie al quale sarà possibile disdire l’abbonamento entro un tempo massimo di ben 30 giorni!

Insomma, un’offerta ottima che, come spesso accade, sarà limitata nel tempo, e pertanto vi suggeriamo caldamente di approfittarne subito, prima dello scadere del tempo. In ogni caso, prima di procedere, ci preme ricordarvi che, qualora siate alla ricerca quotidiana di sconti, promozioni o prezzi d’occasione, non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

