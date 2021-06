Tanta tecnologia a prezzi folli nel “Solo per oggi” di Mediaworld!

La nostra rassegna delle migliori offerte online prosegue, e dopo avervi segnalato come acquistare gli Apex Legends Coins, è giunto il momento di illustrarvi quelli che sono gli sconti del “Solo per Oggi” di Mediaworld. Come sempre, il portale ha messo a disposizione di tutti gli interessati una grande varietà di prodotti come smartphone, smart TV, elettrodomestici e dispositivi per il vostro PC, con prezzi che possono diminuire anche del 60%. Attenzione però, le offerte sono valide fino a mezzanotte!

Tra le migliori proposte del portale vi segnaliamo l’offerta riguardante il mouse Logitech MX Anywhere 2S, che potrete acquistare al prezzo di 46,99€ anziché di 91,99€, a seguito di uno sconto di ben 45€ dal prezzo consigliato. Si tratta di un’ottima opportunità rivolta a tutti coloro che cercano un dispositivo di input duttile, e dunque utilizzabile sia nelle configurazioni fisse (desktop e workstation) che in quelle portatili (notebook).

Logitech MX Anywhere 2S, per quanto concerne le sue specifiche, garantisce innanzitutto ottime prestazioni di tracciamento, perché possiede un nuovissimo sensore di precisione da 4000 DPI, che funziona in qualsiasi superficie, dai tavoli realizzati in legno a quelli in vetro. A tutto questo, si aggiunge anche una batteria performante, perché possiede la ricarica rapida (con soli 3 minuti, è possibile utilizzare questo mouse per una giornata intera) e un’autonomia di ben 70 giorni.

Questo prodotto eccelle anche nel campo delle connettività. Possiede infatti un ricevitore, chiamato Logitech Unifying, che permette la connessione con un dispositivo sfruttando la tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico. Inoltre, è possibile associare fino a tre dispositivi con il sistema Logitech Easy-Switch, che permette di passare da uno all’altro premendo un semplice tasto.

Insomma, come specificato in precedenza, questo mouse rappresenta la scelta giusta per tutti i professionisti, e non solo! Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di consultare la pagina del “Solo per oggi” di Mediaworld, cosicché possiate conoscere tutte le proposte del portale. Infine, vogliamo ricordarvi che nei prossimi giorni seguirà il coverage completo dell’Amazon Prime Day 2021, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

