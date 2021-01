Tante offerte imperdibili sui piccoli e grandi schermi da MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte della mattinata di Mediaworld, vogliamo ora fare di più, segnalandovi anche un’altra – ottima – iniziativa con cui il portale ha deciso di inaugurare questo mese di gennaio 2021, approfittando forse di un Amazon ancora un po’ sonnacchioso. Stiamo parlando della nuova offerta “Guarda che definizione“, con cui il portale mette in sconto pannelli grandi e piccoli tra smart tv, smartphone e tablet, tutti contraddistinti da prezzi assolutamente accessibili.

Del resto, grazie a questa promozione, sarete in grado di portarvi a casa a prezzi abbordabili non solo articoli più “comuni”, come può essere inteso uno smartphone di fascia media, ma anche e soprattutto alcune delle migliori smart TV attualmente sul mercato, come è il caso della straordinaria Samsung QE55Q700TATXZT da 55″ e in 8K!

Una smart TV eccezionale, generalmente venduta a ben 2.199,00€ ma che è ora in sconto sulle pagine digitali di Mediaworld allo straordinario prezzo si “soli” 1.529,00€! Certo un prezzo ancora non accessibile a tutti, ma che può essere comodamente finanziato a tasso zero grazie alle opzioni di acquisto (anche online) di Mediaworld e Findomestic, grazie al quale questa smart TV potrà essere vostra a soli 76,45€ al mese!

Progettata per offrire la bellezza di 33 milioni di pixel, la Samsung QE55Q700TATXZT è una smart TV 8K ai vertici della sua categoria, dotata di un sistema intelligente di upscaling 8K e della funzione Adaptive Picture, grazie al quale la TV regola automaticamente la definizione per cercare di offrire nel miglior modo possibile anche contenuti non specificatamente in definizione 7.680 x 4.320. Ciò è possibile grazie al potente Processore Quantum 8K di Samsung, ed al sistema di intelligenza artificiale AI Upscaling, che analizza in tempo reale le immagini per calibrarne colore, nitidezza, risoluzione e persino il rumore pixel per pixel! La stessa IA, inoltre, provvede persino ad offrire una regolazione automatica della luminosità, che si adatta attivamente in base alla luce presente nell’ambiente di visione.

A completare il quadro ci sono poi la tecnologia Quantum Dot di Samsung, che regala il 100% di volume colore, ed il supporto al sistema HDR 10, per contenuti video sempre al top, a prescindere che si tratti di cinema, serie tv o gaming, con colori mozzafiato ad ogni livello di luminosità. Per ciò che riguarda, invece, il comparto audio: la Samsung QE55Q700TATXZT si propone con altoparlanti dedicati rivolti verso l’alto e verso i lati, onde creare un effetto sonoro immersivo e pulito, inoltre grazie all’implementazione della tecnologia “AVA”, la smart TV gestisce automaticamente i flussi audio in modo che i dialoghi non vengano mai soverchiati dai rumori, così da restituire dialoghi più chiari per un’esperienza da vero home cinema!

scontata di 670,00€, rappresenta un affare a dir poco imperdibile per la giornata di oggi, e per chiunque desideri approfittare di questi inizi del 2021 per dare una rinfrescata al proprio angolo di casa dedicato all’intrattenimento domestico. Ovviamente, la è solo una delle tante proposte Mediaworld, motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata all’qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a Buono shopping! Insomma, stiamo parlando di una smart TV con tutti i crismi che,, rappresenta un affare a dir poco imperdibile per la giornata di oggi, e per chiunque desideri approfittare di questi inizi del 2021 per dare una rinfrescata al proprio angolo di casa dedicato all’intrattenimento domestico. Ovviamente, la Samsung QE55Q700TATXZT , motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata all’ intera selezione di offerte , così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che, non c’è davvero posto migliore dei nostri, rispettivamente dedicati a tecnologia, smartphone hardware, e prodotti cinesi , come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!