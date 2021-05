Tanti card game a un ottimo prezzo grazie al nuovo bundle di Humble Bundle!

Se siete degli amanti dei card game vi farà decisamente piacere sapere che Humble Bundle ha appena lanciato sul proprio store un ricco pacchetto contenente alcuni dei videogiochi più intriganti del genere.

Cultist Simulator, Neoverse e molti altri ancora: i titoli inclusi nel nuovo Humble Deckbuilt & Battle Bundle, questo il nome completo del bundle, sono diversi e tutti decisamente interessanti, oltre che proposti a un prezzo a dir poco imperdibile. Il tutto solamente fino alla sera del prossimo 28 maggio.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Thea: The Awakening

Aumentando l’offerta a 8,25€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Cultist Simulator

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Con almeno 9,96€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Neoverse

Thea 2: The Shattering

Fantasy General II

Imperator Rome

Acquistando l’Humble Deckbuild & Battle Bundle non solo sarà possibile ottenere un gran numero di card game a un ottimo prezzo, ma anche fare una buona azione. Parte dei proventi della vendita del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Active Minds. Un ottimo modo insomma per arricchire la propria libreria digitale e al contempo fare anche del bene.

Potete trovare il bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: l’Humble Deckbuild & Battle Bundle resterà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 28 maggio!

» Clicca qui per acquistare l’Humble Deckbuild & Battle Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

