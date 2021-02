Tanti elettrodomestici Severin per i tuoi snack fatti in casa!

Vi segnaliamo che su Amazon, oltre alle numerose ed imperdibili offerte della Gaming Week, sono disponibili anche tanti sconti riservati agli elettrodomestici Severin, inclusi all’interno di quella che è l’ottima iniziativa degli Amazon Popcorn Days, che vi darà la possibilità di acquistare film, serie Tv o, come in questo caso, anche molti prodotti “insoliti” dedicati alla cucina ed alla preparazione di dolci e snack, come crepiere e pentole elettriche che, ne siamo certi, potrebbero dare una marcia in più alla vostra cucina, aiutandovi nella preparazione di manicaretti mai immaginati prima.

Diversi i prodotti in offerta ma, tra i vari, vi segnaliamo la presenza della crepiere Severin CM 2198, un dispositivo certo non così usuale in cucina e che, per altro, è disponibile anche con un ottimo sconto, che ne abbassa il prezzo a soli 24,90€ invece di 40,90€! Con un diametro di 30 cm, la superficie della Severin CM 2198 è grande abbastanza per riuscire a preparare anche crepes piuttosto grandi, ed è dotata di un spanditore e spatola in legno inclusi nella confezione, che vi permetterà di stendere l’impasto per la crepe in modo omogeneo e uniforme, così da ottenere un risultato pressoché perfetto anche qualora non foste così pratici.

A tal proposito, onde facilitare al massimo la preparazione, questo modello dispone anche di un comodo indicatore che vi avviserà quando è il momento giusto per versare l’impasto sulla piastra, con anche l’ovvia possibilità di regolare la temperatura a proprio piacimento. Tornando alla superficie, quest’ultima è realizzata con materiali antiaderenti che, oltre a non far appiccicare le sostanze, vi permetterà di pulirla in men che non si dica.

Oltre a questo genere di prodotti, vale la pena segnalarvi anche la pentola elettrica Severin FO 2470 scontata del 37%, che passa quindi dai suoi 59,99€ a soli 37,90€. Un modello realizzato totalmente in acciaio inox, con il termostato regolabile in modo continuo e ben 8 forchettine incluse, le quali possono essere posizionate comodamente sopra il coperchio in modo da prenderle all’istante nel momento del bisogno. Con una potenza da 1.500 W, questo modello vi permetterà di preparare delizie in tempi record a partire dalla classica cioccolata fino ad arrivare ai bourguignonne, il tutto senza rischiare di sporcarvi grazie alla presenza di svariati paraspruzzi.

Gli amanti della cucina, dunque, avranno modo di imbattersi in offerte degne di nota, le quali vi invitiamo a scoprirle tutte sulla pagina dedicata, ricordandovi che alcune di esse le troverete anche nella nostra lista prodotti in calce.

