Tanti giochi da tavolo Asmodee Digital nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Humble Bundle ha pensato a tutti gli amanti dei giochi da tavolo, proponendo in questi giorni l’Humble Asmodee Digital Play with Friends Bundle, ossia un pacchetto contenente tutta una serie di interessantissimi titoli della celeberrima Asmodee Digital. Tra di essi possiamo trovare giochi interessantissimi come l’immortale Carcassone con relative espansioni, The Lord of the Rings: Adventure Card Game e anche l’intrigante Scythe. Come al solito Humble Bundle ha suddiviso tale pacchetto in diversi scaglioni, permettendoci così di acquistarne in tutta comodità anche solo una parte.

Pagando almeno un euro si otterrà:

Small World 2

Carcassonne – Tiles & Tactics

Patchwork

King and Assassins

Love Letter

Potion Explosion

Pagando invece almeno 9,17 euro, cifra variabile in base al prezzo medio d’acquisto del bundle, si otterranno inoltre:

Splendor

Splendor – The Cities

Splendor – The Trading Posts

Mysterium: A Psychic Clue Game

Carcassonne – Winter and Gingerbread Man

Carcassonne – Traders & Builders

Small World 2 – Cursed

Small World 2 – Be not Afraid

Twilight Struggle

Pagando infine almeno 11 euro oltre quanto precedentemente elencato si otterrà anche:

Scythe: Digital Edition

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – Definitive Edition

Mysterium – Hidden Signs

Carcassonne – The River

Carcassonne – Inns & Cathedrals

Carcassonne – The Princess & the Dragon Expansion

Mysterium – Secrets & Lies

Small World 2 – Grand Dames

Splendor – The Strongholds

L’acquisto di tale bundle, oltre a riempirvi di interessantissimi giochi da tavolo in versione digitale, vi farà anche fare una buona azione, in quanto parte dei proventi ottenuti da tale pacchetto andranno in beneficenza a diverse associazioni come Partners in Health e Whale and Dolphin Conservation. Un’ottima occasione, quindi, per recuperare ad un prezzo interessantissimo diversi giochi e, al contempo, fare anche della carità. Potete trovare il bundle in questione comodamente qui sotto:

» Clicca qui acquistare l’Humble Asmodee Digital Play with Friends Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!