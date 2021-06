Tekken 7, Code Vein e tanti altri titoli Bandai Namco in offerta fino al 85% di sconto su GamersGate!

Siete alla ricerca di qualche titolo a prezzo stracciato con cui riempire queste prime giornate estive? Vi farà allora piacere sapere che fino al prossimo 8 giugno GamersGate ha deciso di mettere in forte offerta numerosi titoli Bandai Namco con sconti che arrivano fino all’85%! Un ottimo modo per ingannare l’attesa che ancora ci separa dall’Amazon Prime Day!

Tra i giochi in offerta possiamo trovare sia titoli appartenenti a saghe storiche, come Tekken 7 e Soulcalibur 6 che sono acquistabili a rispettivamente soli 6 e 9 euro, che nuove proprietà intellettuali, come Code Vein, disponibile in forte sconto a poco più di 15 euro.

I giochi Bandai Namco in forte sconto su GamersGate sono però anche molti altri e tra di essi possiamo trovare anche i due Ni No Kuni, l’ultimo episodio di Sword Art Online e tutta una serie di opere dedicate agli anime più celebri, come Captain Tsubasa Rise of New Champions, One Piece Pirate Warriors 4 e Naruto to Boruto Shinobi Striker. Insomma, c’è praticamente l’imbarazzo della scelta, ma solo fino al prossimo 8 giugno!

» Clicca qui per tutti i titoli Bandai Namco in offerta su GamersGate «

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!