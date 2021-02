The Legend of Zelda Skyward Sword HD: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Durante il Nintendo Direct dello scorso 17 febbraio il celebre colosso nipponico ha deciso di svelare al grande pubblico un titolo attesissimo dai fan, ossia The Legend of Zelda Skyward Shord HD, versione in alta definizione e migliorata del grande classico per Nintendo Wii. Il titolo sarà ovviamente un’esclusiva di Nintendo Switch e sbarcherà sulla piccola ibrida giapponese il prossimo 16 luglio. Un’attesa che si può ingannare prenotando fin da ora The Legend of Zelda Skyward Shord HD a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Oltre che una grafica in alta definizione, The Legend of Zelda Skyward Shord HD presenta anche tutta una serie di accorgimenti pensanti per far rendere al massimo il gioco anche su Nintendo Switch. Su Switch, a differenza che nel titolo originale su Wii, sarà ad esempio possibile anche giocare in modo tradizionale con i pulsanti, senza dover per forza ricorrere ai sensori di movimento. Una miglioria decisamente apprezzata, che rende ancor più interessante l’offerta sul piano ludico di The Legend of Zelda Skyward Shord HD.

Sarà nostra cura aggiornare questa pagina appena verranno rese disponibili nuove offerte per The Legend of Zelda Skyward Shord HD. Nell’attesa è comunque possibile fin da ora prenotare l’attesa avventura di Link a soli 49,98 euro da GameStop, un ottimo prezzo considerando come il gioco verrà rilasciato sul mercato il prossimo 16 luglio a un prezzo di lancio di 60€.

