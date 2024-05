Ubisoft: sconti fino all'80% su tanti giochi e DLC!

Siamo nel pieno delle offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è un intero catalogo dedicato ai titoli Ubisoft e più nello specifico ai vari capitoli della serie Assassin's Creed, scontati nelle versioni per PC fino all'85%!

Vedi offerte su Amazon

Offerte Assassin's Creed per PC, perché approfittarne?

Le offerte di Amazon dedicate ad Assassin's Creed sono, ovviamente, rivolte ai giocatori PC che desiderano recuperare alcuni o tutti i capitoli di una delle saghe Ubisoft più iconiche. Dai giochi completi come Assassin's Creed Valhalla ai DLC e Season Pass, il catalogo proposto da Amazon è abbastanza vario affinché troviate qualcosa che fa al caso vostro, risparmiando notevolmente rispetto ai prezzi di listino originale.

In particolare, ecco dei titoli in sconto più convenienti: