The Surge 2, Vampyr e tanti altri titoli Focus Home in offerta fino all’85% di sconto!

GamersGate ha deciso di deliziarci in queste lunghe giornate di fine aprile con tutta una serie di offerte sui lavori di Focus Home Interactive, con i titoli del publisher che sono ora disponibili con sconti fino all’85% sullo store del celebre publisher. Tra di essi possiamo trovare titoli interessantissimi come il toccante A Plague Tale Innocence, il profondo Vampyr e anche il frenetico e cruento The Surge 2. Numerosi videogiochi decisamente interessanti, che sono ora disponibili ad un prezzo d’eccezione fino al prossimo 4 maggio.

Tra i titoli di Focus Home Interactive attualmente in offerta su GamersGate possiamo trovare:

Come dicevamo in apertura di questa notizia sono però veramente molti i titoli di Focus Home Interactive attualmente in offerta su GamersGate e tra di essi possiamo trovare giochi interessantissimi come il primo The Surge, Space Hulk Tactics, Insurgency Sandstorm, The Council e MudRunner. Nel caso in cui siate interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli il nostro consiglio è quello di fare in fretta: tali offerte saranno infatti valide solamente fino al prossimo 4 maggio. Potete trovare tutte le opere del publisher disponibili a prezzo scontato seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Focus Home disponibili a prezzo scontato «

