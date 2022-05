Vi segnaliamo che su Amazon è già disponibile a prezzo scontato il divertentissimo Tiny Tina’s Wolderlands, titolo spin-off, nato da una costola della serie Borderlands, e sviluppato dai ragazzi di Gearbox.

Un gioco davvero divertente, specie se giocato con un paio di amici e che, grazie al portale, potrete oggi acquistare a soli 55,90€, contro i 71,00€ del prezzo originale. Un piccolo ma ottimo affare, soprattutto considerando che parliamo di un gioco arrivato sul mercato da appena un paio di mesi, ma oggi già disponibile con uno sconto del 21%.

Pensato come una versione “fantasy” di Borderlands, Tiny Tina’s Wolderlands ha come indiscussa protagonista la scoppiettante Tiny Tina, ragazzina fuori di testa, e con una passione per gli esplosivi, qui nelle inedite (ed improbabili) vesti di dungeon master per il giocatore ed altri due improbabili compagni di avventure.

Tutto il gioco, infatti, è ambientato nelle fantasie di Tina, che ci guiderà in una sessione di un gioco di ruolo con tanto di dadi e matite… e diversi chili di piombo in più. Non aspettatevi, dunque, un’avventura in stile Baldur’s Gate o simili, qui siamo pur sempre nelle Borderlands e, pertanto, anche se faremo la conoscenza di scheletri, draghi, orchi e stregoni, il gameplay sarà quello a cui siamo ormai abituati da anni: un eccellente miscuglio di esplorazione, sparatorie FPS ma con un inedito contorno magico.

Esagerato, chiassoso e molto più vicino alla filosofia del Borderlands originale più di quanto non lo sia stato il recente Borderlands 3, Tiny Tina’s Wolderlands è un gioco ottimo da giocare da soli ma eccezionale in compagnia, e vi garantirà decine e decine di ore di gioco all’insegna di esplosioni, bottino e le più improbabili armi che abbiate mai impugnato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina d’acquisto del gioco, segnalandovi che ad essere in sconto sono sia la versione PS4 che quella Xbox One, entrambe compatibili anche con le console di ultima generazione.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!