Con l’arrivo di Halloween, potrebbe essere un ottimo momento per acquistare componenti per PC o computer assemblati, dato che AK Informatica, in occasione dell’antica festa annuale, ha rilasciato una delle sue promozioni più apprezzate, permettendovi di risparmiare sia online che in negozio.

Le offerte saranno leggermente diverse e dipenderanno da se acquisterete online o presso il noto EsportPalace di Bergamo ma, in entrambi i casi, il risparmio verrà messo in primo piano. Acquistando sullo store potrete risparmiare fino a 100€ extra, con lo sconto che sarà applicato direttamente a carrello, mentre se vi recherete al negozio fisico otterrete uno sconto del 5% alla cassa. Per far sì che vi venga riconosciuto lo sconto extra, bisogna arrivare a una spesa minima, che è di 500€ per il negozio fisico e 1.000€ per lo store.

Non ci sono limitazioni, invece, per quanto riguarda le categorie merceologiche, quindi potrete approfittarne per acquistare qualsiasi prodotto disponibile nell’ampio catalogo di AK Informatica, che spazia dai semplici accessori fino ai bellissimi e potentissimi PC AK RIG, che si contraddistinguono per le loro personalizzazioni di alto livello, venendo incontro alle varie esigenze del settore gaming.

Di occasioni, dunque, ce ne sono tante, ma se volete rimanere sulla fascia dei 1.000€, spendendo il minimo sindacale per accedere alla promozione (sempre se siete tra quelli che acquisteranno online), suggeriamo di prendere in seria considerazione il notebook MSI Alpha 15, nella configurazione basata totalmente su componenti AMD, nota per i suoi processori Ryzen, che garantiscono ottime prestazioni non solo in gaming ma anche nell’uso quotidiano e lavorativo, dove la nota azienda di semiconduttori riesce a stare un passo avanti alla controparte Intel.

Sarete quindi contenti di sapere che il notebook da noi citato vanta l’ottimo Ryzen 7 5800H, abbinato a una Radeon RX6600M, perfetta per gestire i giochi più pesanti in Full HD e lavorare fluidamente su progetti di editing in alta definizione. Lato memorie, questo MSI Alpha 15 non si fa mancare 16GB di RAM, espandibili fino a 64GB, e un SSD NVMe PCIe Gen3x4 da 512GB. Come detto, parliamo di componenti in grado di primeggiare in 1080p che, tra l’altro, è la risoluzione dello schermo da 15 pollici, settabile fino a 144 Hz.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

