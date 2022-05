Se siete dei grandi amanti dei contenuti in streaming e cercate un modo semplice e intuitivo per accedere alle app e a tutti i vostri canali preferiti, abbiamo il prodotto che fa per voi: la Fire TV Stick di Amazon!

Piccola e dalle mille risorse, la Fire TV stick è tornata in offerta per voi! Per chi non la conoscesse si tratta di un prodotto a marchio Amazon che vi permetterà di usufruire dell’ampio ventaglio dei servizi presenti in una smart TV: collegata in modo discreto ad un ingresso sul retro della TV, sarà la vostra carta vincente per la visione di tutti i programmi e contenuti in streaming che vi interessano. L’offerta che vi segnaliamo la propone in vendita al costo di 24,99€ , anziché a 39,99€ prezzo di listino, ottenendo così uno sconto del 38%!

Più potente del 50% rispetto al modello del 2019, questa Fire Stick è stata creata per semplificare a 360° il vostro accesso a tutti i prodotti multimediali: tramite i pulsanti di accensione/spegnimento controllerete i vostri dispositivi riuscendo anche a regolare il volume utilizzando un solo telecomando. Sono presenti sul telecomando i pulsanti preimpostati per le app in modo da aprirle nell’immediato, come ad esempio Netflix, Prime Video, Disney+ e anche Amazon Music. Grazie a un solo dispositivo avrete tutto letteralmente a portata di mano!

Il suo punto di forza è senza dubbio il telecomando vocale Alexa con comandi per la TV: comodamente seduti sul vostro divano potrete controllare con la vostra voce la riproduzione dei contenuti multimediali, chiedendo ad Alexa cosa cercare, quando far partire e fermare ciò che state guardando e controllare qualsiasi altra funzione in ogni momento.

La confezione che acquisterete include tutti gli accessori utili al suo miglior funzionamento, tra cui l’alimentatore di corrente, la prolunga HDMI, un cavo USB e anche 2 batterie AAA. Non dovrete quindi preoccuparvi di niente: una volta arrivato il pacco a casa dovrete solo procedere con la configurazione, pratica e veloce, e il gioco è fatto!

Vi abbiamo proposto quindi l’alleato perfetto per poter fruire delle serie TV imperdibili e dei migliori film in modo comodo e veloce, avendo anche la possibilità di controllare tutte le modalità di riproduzione utilizzando i comandi vocali offerti da Alexa. Cosa aspettate ancora? Vi invitiamo a visitare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così da completare l’acquisto prima che il prezzo torni quello di listino!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

