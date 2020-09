Tornano le offerte sui prodotti Philips Hue su Amazon!

Oltre alle grandi offerte del giorno di Amazon incentrate sui computer portatili, sul portale sono tornate le occasioni che riguardano la linea di prodotti Philips Hue. Queste luci intelligenti, tutte controllabili direttamente con la gli assistenti vocali oppure dall’app dedicata, sono un’immancabile valore aggiunto per una casa smart, e si possono trovare di vario tipo e dimensione, dalle piccole lampadine fino alle lunghe strisce LED.

Di tutti i prodotti Philips in offerta, quello che ci permettiamo di segnalarvi è la combinazione Philips Hue Play, composta da due lampade ed alimentatore, che potranno esser acquistati a soli 113,00€. Questo sistema di illuminazione è stato pensato per esser posizionato in prossimità di un televisore o di un monitor, ed è l’ideale per i videogiocatori o per gli streamer. Compatto e versatile, il sistema Philips Hue Play in appena 25,3 x4,3 x 3,8 cm e 79 gr di peso, è in grado di illuminare con ogni lampada in maniera unica l’ambiente con la potenza di ben 530 lumen.

Oltre 16 milioni di colori sono pronte a sincronizzarsi con i film, videogiochi e persino la musica, con la possibilità di attivarsi non appena parte la riproduzione, creando l’atmosfera perfetta. Ovviamente necessitano l’utilizzo di un Philips Hue Hub per funzionare ed entrare in collegamento con lo smartphone con l’app Hue Sync oppure con gli assistenti vocali. Il sistema di luci Philips Hue Play risulta poi semplicissimo da montare merito del cavo che permette un posizionamento in qualsiasi posizione, ed anche grazie alla presenza del biadesivo incluso nella confezione.

