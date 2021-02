Train Simulator 2021 con tantissime espansioni a prezzo stracciato nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Siete degli amanti dei simulatori? A venire in vostro soccorso con uno dei pacchetti più intriganti degli ultimi tempi è Humble Bundle, che con il suo Humble Train SimExpedition Bundle vi offre a un prezzo super oltre 200 dollari di contenuti per il recentissimo Train Simulator 2021. Se volete diventare degli esperti ferrovieri non potete assolutamente perdervi questo bundle.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Train Simulator 2021

Train Simulator: BR Class 421 ‘4CIG’

Train Simulator: Amtrak Acela Express

Train Simulator: Class 67 Diamond Jubilee

Train Simulator: DB BR423

Train Simulator: Thompson Class B1

Pagando più di 4,46 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Train Simulator: Strathclyde Class 101

Train Simulator: BR Class 14

Train Simulator: Union Pacific Challenger

Train Simulator: Norfolk Southern SD40-2 High Nose

Train Simulator: DB BR 474.3

Train Simulator: DB ICE 1

Con oltre 9,88 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Train Simulator: South West Trains Class 444

Train Simulator: BR Blue Diesel Electric Pack

Train Simulator: Miami Commuter Rail F40PHL-2

Train Simulator: Amtrak HHP-8

Train Simulator: NJ TRANSIT Arrow III

Train Simulator: DB ICE 3

Train Simulator: MRCE BR 185.5

L’Humble Train Sim Expedition Bundle, oltre a farvi recuperare a un prezzo super una lunga carrellata di contenuti, vi permette anche di fare una buona azione. Parte dei ricavi verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation. Potete trovare il bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Train Sim Expedition Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

