Avete una smart TV recente ma volete escogitare un metodo efficace per dare un tocco in più alla vostra postazione dedicata all’intrattenimento? Amate l’illuminazione LED ma cercate qualcosa di dinamico e, soprattutto, dal prezzo abbordabile? Allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, perché forse è proprio quello che stavate cercando!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente in sconto del 15% lo splendido kit Govee DreamView, che dagli originali 79,99€ è oggi acquistabile a soli 67,99€ e con cui, ne siamo certi, la vostra postazione dedicata a TV o videogame assumerà un aspetto del tutto diverso!

Di che si tratta? Sostanzialmente di un sistema di illuminazione con LED RGB che, applicato sul retro della vostra smart TV, vi permetterà di ottenere un’illuminazione dinamica dell’ambiente, emettendo le stesse tonalità presenti sulle immagini a schermo, creando così un’atmosfera che è molto simile all’esclusiva tecnologia Ambilight di Philips.

Ciò è reso possibile da un furbo stratagemma: se le smart TV Philips Ambilight, infatti, coordinano le immagini a schermo con i LED posteriori direttamente per mezzo di un software interno, Govee ha invece implementato nel suo kit una pratica telecamera a 1080P che, posizionata sulla cornice superiore della TV, ha il compito di riconoscere i colori a schermo, coordinando di conseguenza i colori delle strisce LED.

Il risultato è ottimo e d’effetto, e renderà la vostra esperienza visiva certamente più coinvolgente ed accattivante, anche grazie alle diverse funzioni che Govee ha implementato nel suo kit, come la possibilità di far lampeggiare i LED in base al suono emesso dalla TV, o i comodi controlli vocali tramite Alexa e Google Assistant.

L’installazione, inoltre, è davvero semplice e molto veloce, giacché il kit è diviso in sole 4 parti, che possono essere installate in pochissimi minuti e senza alcun pericolo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

