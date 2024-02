Trivial Pursuit di Harry Potter CROLLA a 12€! Occasione IMPERDIBILE

Harry Potter è un marchio famoso da più di 20 anni e gli esperti ormai non si contano, ma per scoprire chi ne sa di più c'è un solo modo: sfidarsi. L'offerta su Amazon per il Trivial Pursuit di Harry Potter a soli 12,49€ offre un'occasione unica per mettere alla prova le proprie conoscenze sul magico mondo creato da J.K. Rowling. Con 600 domande, questo gioco compatto è perfetto per le trasferte e le serate divertenti con amici e familiari, offrendo l'opportunità di immergersi ancora una volta nell'incantevole atmosfera di Hogwarts e del mondo di Harry Potter.

Trivial Pursuit Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trivial Pursuit Harry Potter di Hasbro offre l'opportunità ideale per immergersi nel magico mondo di Hogwarts e mettere alla prova le proprie conoscenze su questo universo incantevole. Con 600 domande su arti oscure, incantesimi, pozioni, oggetti magici e altro ancora, il gioco intratterrà giocatori di tutte le età e livelli di esperienza. Consigliato per chi ha almeno 8 anni, è perfetto per giovani appassionati desiderosi di esplorare il mondo di Harry Potter e per adulti che conservano ancora il sogno di ricevere la lettera da Hogwarts.

Grazie alla sua dimensione compatta e al design portatile, privo di un tabellone ingombrante, il Trivial Pursuit Harry Potter rappresenta la scelta ottimale per coloro che amano viaggiare o desiderano un tocco di magia ovunque vadano. È un regalo prezioso per famiglie che amano riunirsi intorno a un tavolo per una sfida intellettuale, unendo generazioni diverse attraverso l'amore condiviso per l'affascinante universo di Harry Potter. Con una capacità di gioco da 2 giocatori in su, diventerà il compagno fedele durante le serate in famiglia, le vacanze e ogni momento in cui l'avventura chiami a testare e approfondire la conoscenza del mondo creato da J.K. Rowling.

Il Trivial Pursuit Harry Potter, disponibile a soli 12,49€ anziché 17,99€, offre 600 domande che garantiranno ore di intrattenimento, rendendolo il regalo perfetto per ogni appassionato della saga. La sua portabilità e la varietà di argomenti trattati lo rendono imprescindibile per riunioni familiari, serate con gli amici e viaggi, assicurando momenti di magia e sfida condivisi con amici e parenti.

