Acquistare dei contenitori in cui riporre il cibo è un investimento molto utile. Non solo se siete soliti portare delle ottime ricette con voi a lavoro, ma anche se cercate dei prodotti perfetti per mantenerle, in frigo o in freezer. Trovare il modo corretto e più conveniente per conservare a lungo gli alimenti infatti è un problema da non sottovalutare e ogni epoca ha cercato di trovare la soluzione più appropriata. In effetti, al giorno d’oggi è davvero impossibile non avere in casa un contenitore per alimenti, che sia in plastica, vetro o acciaio.

Ogni modello presenta delle caratteristiche specifiche, adatte a un tipo di uso in particolare, come la conservazione in freezer, frigo e molto altro ancora. Tra le varie opzioni, oggi ci soffermeremo proprio su una tipologia di contenitori in particolare, diventati di uso comune grazie al periodo di enorme diffusione della plastica: stiamo parlando proprio dei prodotti a marchio Tupperware. Si tratta di articoli per la cucina così tanto conosciuti che ormai la parola Tupperware è utilizzata per indicare qualsiasi tipo di contenitore per alimenti. Il brand in questione deve il suo successo all’americano Earl S. Tupper che, in seguito alla scoperta del polietilene, sfruttò tutti i vantaggi assicurati dalla plastica.

Il materiale, infatti, si presta perfettamente in quanto inodore, molto leggero ma anche molto robusto, dunque perfetto per conservare alimenti a lungo, mantenendone la giusta consistenza per un periodo di tempo più ampio rispetto agli altri. Per questo, nell’ormai lontano 1944, Tupper fondò la Tupperware lanciando sul mercato i primi Wonderbowls, ovvero dei contenitori rotondi con coperchio ermetico. Come molte altre ottime idee rivoluzionare, i prodotti dell’azienda non ebbero subito un grandissimo successo. Mano a mano, a partire dagli anni ’50 in poi, i contenitori in questione sono diventati un vero e proprio must have del settore alimentare e ovviamente ne sono stati creati davvero moltissimi modelli differenti. Nella parte finale della nostra guida vi parleremo dell’ampia varietà di Tupperware tra cui potrete scegliere e vi mostreremo tutte le caratteristiche da analizzare con attenzione in fase di acquisto.

I migliori Tupperware

Clarissa Panorama

In questo caso non parliamo di un solo Tupperware ma di un ottimo set dal rapporto qualità/prezzo molto conveniente. Acquistandolo riceverete 1 contenitore da 2 litri blu scuro Blu scuro 19 cmx11,5 cm, 1 da 1,5 litri Blu 19 cmx8,5 cm e 1 da 1 litro nella colorazione turchese 19 cmx6 cm. Questi prodotti sono realizzati in materiale rigido e semitrasparente, dunque sono un’opzione perfetta per conservare il vostro cibo in frigo, dividendo le varie preparazioni per quantità.

Contenitore Pinguino

Parliamo di un unico contenitore progettato con una forma rettangolare perfetta per risparmiare spazio nel vostro congelatore. Il prodotto è realizzato con un materiale flessibile, caratterizzato dall‘esclusiva tecnologia Color Control che aiuta a prevenire le macchie all’interno del contenitore, spesso causate da salse di vario genere. Inoltre, il materiale morbido vi permette di far adattare il modello quando il cibo si espande durante il congelamento. Ovviamente resiste a crepe e rotture fino a -25°C e la chiusura ermetica di cui è dotato aiuta a proteggere il cibo dall’aria secca e dal prevenire le fuoriuscite e l’infiltrazione di odori di altri alimenti.

CrystalWave con divisori

Non c’è nulla di meglio del cibo sano e fatto in casa, anche quando siete a lavoro o in giro per una gita. Per questo il Tupperware CrystalWave con divisori è il modello più sicuro e versatile che possiate trovare sul mercato. Dal frigorifero alla borsa, poi direttamente nel microonde, questo modello è un vero e proprio piatto versatile e resistente a qualsiasi temperatura oltre che piccolo e compatto 29,5cm x 6,5cm. Il rivestimento interno è antimacchia e la presenza di ben 3 scomparti, uno da 600 ml e due da 400 ml, lo rendono ideale per il controllo delle vostre porzioni. Inoltre, a fine utilizzo, potrete lavarlo comodamente in lavastoviglie.

Hit-Parade Panorama

Torniamo a parlare di un set dall’ottima capienza, di dimensioni medio/grandì, con ben 3 contenitori perfetti per essere impilati e occupare meno spazio possibile. Ovviamente, questi prodotti Tupperware vi assicurano la massima chiusura ermetica e, a differenza dei modelli Pinguini, sono tutti e 3 della stessa capienza di 0,6L. Le ciotole sono semitrasparenti per identificare il contenuto facilmente, anche quando si tratta di ingredienti diversi.

Pinguino AOS-1602

Questo set di contenitori alimentari Tupperware appartiene alla linea Pinguino, una garanzia per quanto riguarda i recipienti ermetici pensati per la conservazione dei cibi a basse temperature. Il set comprende 5 contenitori a base rettangolare di diverse dimensioni: due piccoli da 450 ml, due medi da 1,1 litri e uno lungo e piatto da 1 litro, ideali quindi per la conservazione di alimenti di forme e quantità differenti. Tutti i contenitori sono adatti a essere conservati in freezer e a essere lavati in lavastoviglie. Presentano pareti interne lisce, che consentono di sformare più facilmente gli alimenti all’interno, e sono realizzati con materiale privo di BPA e flessibile, per assecondare l’aumento di volume dei cibi alle basse temperature.

Come scegliere i Tupperware

Ora, nel dettaglio, vi spiegheremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche da valutare con estrema attenzione in fase d’acquisto, a partire da materiali di qualità, versatilità e la giusta capacità. Di seguito vedremo ancora con maggiore precisione come il marchio Tupperware si adegua davvero a certi criteri basilari e quali sono le peculiarità dei suoi prodotti.

Come utilizzare i Tupperware

Dalla dispensa, fino al microonde e al freezer. Sono moltissime le opzioni sul mercato tra cui potrete decidere. Tra le la linee più apprezzate c’è la Pinguino, ampiamente citata nel nostro articolo. Altri prodotti di punta del brand sono le ciotole sovrapponibili che oltre ad essere funzionali riescono anche a farci risparmiare tanto spazio in cucina. Un’ulteriore categoria da citare è quella da viaggio, perfetta per un pranzo al sacco oppure per portare il proprio cibo preferito al lavoro senza perdere l’ottima consistenza. Dunque, pur essendo tutti modelli molto versatili nella maggior parte dei casi, vi consigliamo di verificare con attenzione quali siano gli utilizzi principali che vorrete fare dei vostri Tupperware, prima di acquistarli.

Da portare in viaggio

I Tupperware sono particolarmente conosciuti per essere facilmente trasportabili in borse frigo o in zaini, perfetti per avere ciò che serve con sé e sempre al massimo della qualità. Per chi è spesso fuori casa o comunque non ha tempo di tornarci per il pranzo o per la cena, questi contenitori sono la proposta migliore, soprattutto se parliamo dei set con due contenitori identici che capovolti possono unirsi e farvi risparmiare molto spazio. Tra i più famosi ci sono il Siamese e il Mangiasano, quest’ultimo è un contenitore che, oltre a essere ermetico, è dotato di posate e mini contenitore anche per i condimenti.

Per conservare il cibo in dispensa

Gettare il cibo una volta aperta la confezione è una delle forme di spreco più comuni in assoluto, perché spesso ci dimentichiamo di conservare ciò che è rimasto nel modo giusto, finendo per farlo andare a male. Anche in questo caso, vi soccorrono i prodotti del brand, con moltissime opzioni pensate proprio per mantenere gli avanzi in condizioni ottimali anche per un paio di giorni. Ce ne sono davvero di ogni tipo e dimensione, dalle versioni ovali, fino alle classiche rettangolari. Tra le proposte migliori, c’è indubbiamente il Tupperware Pinguino caratterizzato da un materiale morbido e flessibile con angoli arrotondati.

Per conservare il cibo in freezer

Rispetto ai casi precedenti, in cui necessitavate solamente di misure differenti e modelli pensati per occupare più o meno spazio, quando si parla di mantenere del cibo in freezer sono necessari accorgimenti maggiori. Le caratteristiche da tenere sott’occhio sono moltissime, a partire da una chiusura ermetica particolarmente efficiente fino ad un rivestimento interno Color Control per ridurre eventuali macchie. Nella maggior parte dei casi, questi Tupperware sono realizzati in materiali semitrasparenti, in modo tale da facilitare il riconoscimento del cibo contenuto.

Per conservare il cibo in frigo

Per la conservazione in frigo, non solo potrete acquistare dei contenitori a forma di teglia perfetti anche per una dose abbondante di cibo, ma potrete trovare addirittura delle brocche come la versione microcook dalla forma rotonda e particolarmente resistere a temperature da -25ºC fino a +200ºC. Tra i prodotti Tupperware maggiormente apprezzati ci sono anche le ciotole sovrapponibili, in formato rotondo adatte per la conservazione di cibi cotti, formaggi freschi e carne macinata.

Per conservare il cibo in microonde

Se state cercando un contenitore per il microonde, avrete bisogno indubbiamente di un modello dalle dimensioni medie e pensato per resistere anche a temperature piuttosto elevate. Tra i Tupperware miglior in questo specifico ambito, ci sono il Micro in Forma e l’UltraPro, entrambi resistenti a temperature da -25°C a +250°C o in alternativa il Micro Pro Grill per ottenere una grigliatura perfetta su entrambi i lati.

Materiali e dimensioni

Generalmente, aldilà dell’utilizzo specifico della ciotola in questione, il materiale più impiegato è indubbiamente il PP3, ovvero un termoplastico utilizzato principalmente nella realizzazione di recipienti di vario genere. Diversamente, per il coperchio viene generalmente utilizzato il PE1, ovvero una plastica più specifica robusta, resistent e ovviamente non nociva e spesso antigraffio. Nel caso in cui deciderete di utilizzare dei contenitori per scaldare o congelare del cibo, sarà fondamentale puntare su dei Tupperware che riescano a resistere a temperature molto alte e che siano pensate per non danneggiarsi facilmente nel corso del tempo, anche quando il cibo tende a seccarcisi dentro.

Forma

Le forme più diffuse, per comodità e portabilità, sono quella rotonda e quella rettangolare, come i contenitori Pinguino. Esistono poi anche molte altre categorie soprattutto per la conservazione in dispensa, disponibili in forma ovale allungata, dunque molto più grandi ma anche molto più capienti. Per il frigo è possibile acquistare delle comode brocche con beccuccio, che si prestano per contenere salse e anche succhi di frutta.

Capacità

I Tupperware mettono a disposizione tantissime possibilità a partire da brocche da 300 ml e contenitori Pinguino da 450 ml, 740 ml, 1L e addirittura 2,25 L. Per variare con le dimensioni, e avere più opzioni possibili da sfruttare con un solo acquisto, vi consigliamo di acquistare dei set di contenitori per alimenti, che solitamente contengono dalle 3 alle 5 unità di capacità variabile. In questo modo potrete gestire facilmente il cibo avanzato o le ricette preparate per il giorno dopo!

Versatilità

La vastità di proposte Tupperware si adatta praticamente a qualsiasi necessità. Tutti i modelli sono realizzati a prescindere con materiali robusti e resistenti e di questi alcuni sono pensati solo ed esclusivamente per sopportare diverse temperature, dalle più calde, quindi +200ºC per il microonde, alle più fredde, ovvero -25ºC per il freezer. Potrete facilmente trovare l’articolo perfetto per mangiare ovunque, al parco o in ufficio, oppure ciotole di grandi dimensioni per contenere grandissimi quantità di alimenti. C’è davvero di tutto.

Perché scegliere Tupperware?

Tra i prodotti per la conservazione del cibo , Tupperware è una delle aziende più valide e affidabili sul mercato. Ma non è questo l’unico motivo per cui sceglierla. Grazie alla sua storia e all’esperienza maturata, il brand è in grado di proporvi prodotti realizzati con materiali sicuri e capaci di creare le condizioni adeguate per la conservazione degli alimenti, mantenendoli freschi molto più a lungo rispetto agli altri contenitori sul mercato. Inoltre, Tupperware da sempre offre addirittura una garanzia di 30 anni, con la possibilità di sostituire gratuitamente il prodotto nel caso presentasse dei difetti.

La garanzia dei Tupperware