Tutto quello che ti serve per lo sport, è in sconto su Decathlon fino all’80%!

Decathlon promuove un numero spaventoso di iniziative, che si rivolgono chiaramente ad un pubblico variegato. Dopo le offerte relative al Back to School, vi segnaliamo una nuova promozione che coinvolge i migliori prodotti per lo sport, in particolare panche d’allenamento, biciclette elettriche e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere una percentuale dell’80%!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti in offerta è piuttosto variegata perché coinvolge diverse categorie merceologiche ma, tra le varie disponibili, vi consigliamo di acquistare la bicicletta elettrica a pedalata assistita VivoBike Milano. Originariamente disponibile a 999,99€, ora è acquistabile a “soli” 899,99€, grazie ad uno sconto di ben 100,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

VivoBike Milano è la bicicletta perfetta per tutti coloro che si spostano nel traffico cittadino per poter andare al lavoro oppure per una semplice passeggiata. Possiede un potente motore brushless da 250 watt (conforme alla norma europea ndR) e una batteria al Litio targata Samsung da 36V-13Ah, che garantiscono un’autonomia variabile da 40 a 80km (i fattori sono peso, uso, dislivelli, temperatura esterna e modalità di assistenza).

Questa bicicletta, inoltre, è interamente realizzata in acciaio, che garantisce grande solidità e meno vibrazioni, soprattutto in tutti quei contesti in cui le strade non sono curate. E poi, vanta anche un cambio Shimano a sei velocità, e una monocorona anteriore per variare facilmente la velocità. Chiude la scheda tecnica i cerchi in alluminio da 26 pollici a doppia parete.

Ciò detto, come ampiamente spiegato nei precedenti paragrafi, questa bicicletta non è l’unica attualmente in offerta sul portale di Decathlon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina per poter scoprire tutte le proposte del portale, e scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget.

Prima però di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati giorno dopo giorno sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon allenamento e buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!