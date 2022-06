Se stavate aspettando il momento giusto per fare razzie di libri, sarete entusiasti di scoprire che da LaFeltrinelli è attiva una promozione perfetta per voi, in particolare per gli amanti dei gialli! Per il mese di giugno l’azienda ha deciso di proporre incontri con giallisti di fama nazionale e internazionale, sconti sui grandi classici del genere e numerose edizioni speciali in regalo per chi acquista almeno uno degli articoli nella sezione.

Lasciatevi trasportare nell’atmosfera del genere crime e noir, sfruttando le promozioni attive solo fino al 26 giugno. Essendo una promozione super interessante e valida, vi consigliamo caldamente di completare i vostri acquisti il prima possibile, fintanto che ci sono ancora unità a disposizione!

Per ricevere gratuitamente una delle edizioni speciali, vi basterà seguire pochi e semplici step. La prima cosa da fare sarà accedere al vostro account sullo store online, o in alternativa crearne uno gratuito, per poi dedicarvi alla ricerca dei prodotti inclusi nella promozione. Per esempio, per ottenere in omaggio una copia di Il sangue versato di Åsa Larsson, vi basterà scegliere tra uno dei numerosi gialli degli editori Marsilio o Sonzogno. In questo modo l’edizione limitata sarà aggiunta automaticamente al vostro carrello!

In alternativa, potrete decidere di portare a casa un prodotto della collana Macabre dell’editore Sperling & Kupfer per ricevere in omaggio un’esclusiva illustrazione. La tavola in regalo è un’esclusiva litografia realizzata da Fabrizio De Tommaso, ovvero uno dei principali fumettisti dell’acclamato Dylan Dog.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina LaFeltrinelli dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

