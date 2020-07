Un’estate di omaggi sullo store Mondadori: acquista i tuoi libri e ricevi un regalo!

Mondadori ha deciso di inaugurare un’iniziativa molto interessante per tutti gli appassionati del libro, chiamata semplicemente “Un’estate di omaggi!”. Infatti, il colosso italiano sta regalando tanti premi acquistando almeno due libri compatibili con la promozione. In questo articolo vi spieghiamo quali sono i prodotti validi con l’iniziativa.

Innanzitutto, la promozione in questione è valida da oggi, 14 luglio 2020, e la sua scadenza è fissata per il prossimo 19 luglio 2020, salvo esaurimento scorte. I premi sono molteplici, e di seguito vi spieghiamo quali sono e i relativi libri da acquistare per ottenerli.

Uno zaino waterproof acquistando due libri appartenenti alla linea Oscar Mondadori

Una borsa da mare acquistando due libri appartenenti al marchio Einaudi

Un frisbee acquistando due libri appartenenti al marchio Salani

Un telo del lettore da mare acquistando due libri appartenenti al marchio Elefanti Garzanti

Una borsa acquistando due libri appartenenti al marchio Iperborea

Com’è facilmente intuibile dall’elenco, i prodotti compatibili con la promozione sono davvero molti, basti pensare che quelli appartenenti alla linea Oscar Mondadori sono ben 2902. Di conseguenza, abbiamo pensato di proporvi una lista dei migliori libri da acquistare in questo momento, catalogati in base al relativo marchio – e dunque al corrispettivo premio in omaggio. Prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Libri Oscar Mondadori

Libri Einaudi

Libri Salani

Libri Elefanti Garzanti

Libri Iperborea

Le offerte per marchio

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!