Se siete alla ricerca di prodotti tech o elettrodomestici a un prezzo veramente conveniente, vi consigliamo di sfruttare le numerose offerte disponibili da Unieuro, nella sezione Summer Black Friday. Al momento, e solo fino al 10 luglio, potrete sfruttare degli ottimi ribassi oltre il 50% su smart TV, tablet, grandi e piccoli elettrodomestici a marchio Apple, Xiaomi, Philips e molto altro ancora!

Avrete la possibilità di portare a casa moltissimi articoli a un costo davvero conveniente, partendo dalle ottime smart TV del brand Samsung fino a monopattini e biciclette elettriche Xiaomi. Dunque, trattandosi di saldi davvero imperdibili, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che ci sono ancora unità disponibili!

Tra le proposte più interessanti, se state cercando una smart TV eccezionale a un prezzo d’occasione, vi consigliamo il modello Samsung Series 6 da 50” disponibile a soli 450,69€ invece di 949,00€. Godendo di una risoluzione 4K e di un ottimo display QLED, si configura come l’opzione ideale per chi vuole portare il cinema a casa propria! La smart TV è dotata della tecnologia Quantum HDR che esalta dettagli, luci e contrasti per una qualità d’immagine ai massimi livelli. In più, avrete la possibilità di vedere oltre il miliardo di sfumature grazie alla presenza del Quantum Dot che vi garantisce il 100% di volume colore, conservandone il realismo a ogni livello di luminosità.

Non meno importante, la tecnologia di retro illuminazione Dual LED che non solo regola la tonalità cromatica ma ottimizza anche i contenuti visualizzati, per rendere la riproduzione il più fedele possibile all’originale. Da non sottovalutare anche l’ottimo processore Quantum Lite 4K, più veloce e intelligente rispetto ai modelli precedenti. Quest’ultimo si occupa di migliorare la qualità audio in base alle immagini su schermo!

Rimanendo sempre nello stesso comparto, la smart TV è dotata di un audio surround 3D in grado di regalarvi un’esperienza sonora immersiva e sempre calibrata in base alle immagini sullo schermo. In più, la funzione Adaptive Sound si avvale della feature Audio Scenic Intelligence in modo tale da ottimizzare il suono in base alla scena in corso, grazie a un’analisi del contenuto in tempo reale.

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere quali sono le altre promozioni in corso, in questo periodo di forti ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Unieuro dedicata.

