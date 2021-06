Unieuro: fino al 40% di sconti su climatizzatori e tantissimi altri elettrodomestici!

Continua la nostra rassegna di offerte, passando da Unieuro, che continua a distinguersi per i suoi grandi sconti e le sue offerte pazze su una vastissima gamma di elettrodomestici e non solo, con decurtazioni di prezzo che possono superare anche il 40%. Inoltre, vi ricordiamo che è ancora disponibile, fino alla mezzanotte del 24 giugno, l’iniziativa che vi permetterà di ottenere una bicicletta oppure un monopattino elettrico in regalo! Quindi il nostro consiglio è di affrettarvi e di visionare il portale per scoprire tutte le offerte disponibili, specie se siete alla ricerca di un climatizzatore che vi faccia dimenticare il caldo torrido!

Il climatizzatore split system Beko BIVPO 090/BIVPO 091, si dimostra essere la soluzione definitiva che d’estate vi donerà il fresco più ristoratore! Disponibile all’incredibile prezzo di 279€ anziché di 469,89€, a seguito di uno sconto del 40%!

Le specifiche tecniche parlano chiaro: Beko BIVPO 090/BIVPO 091 è un condizionatore di classe A++, con un motore dotato di tecnologia inverter che vi permetterà un notevole risparmio nei consumi, il che si traduce in bollette più leggere. Il movimento delle alette dello split garantisce una diffusione omogenea del flusso d’aria in tutta la stanza, ideale per una costante sensazione di benessere e di freschezza, grazie alla capacità di raffreddamento che raggiunge i 9215 BTU/h!

Oltre alla spedizione gratuita, segnaliamo che all’acquisto di questo climatizzatore verrà abbinato un purificatore ATP51001 del valore di 119,99€, un ulteriore motivo per non lasciarvi sfuggire quest’occasione imperdibile!

Beko BIVPO 090/BIVPO 091 è l’ideale per farvi sentire freschi come delle rose durante le giornate più afose, quando umidità e caldo diventano veramente insopportabili, garantendovi inoltre silenziosità e un notevole risparmio energetico!

Insomma, le offerte di questa estate anticipata da Unieuro sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale. Per rimanere aggiornati ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca per acquistare il climatizzatore Beko BIVPO 090/BIVPO 091 «

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre aggiornato sulle nostre offerte!