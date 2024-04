SUPER offerta sul robot lavapavimenti Narwal Freo X Ultra (-180€)

Il robot lavapavimenti Narwal Freo X Ultra è il compagno perfetto per mantenere i vostri pavimenti puliti e brillanti senza fatica. Dotato di una potente aspirazione da 8.200 PA e dell'innovativa spazzola Zero-Grovigli, ideata per rimuovere capelli e peli animali senza intoppi, Narwal Freo X Ultra garantisce una pulizia profonda su ogni superficie. La stazione base all-in-one dispone di un sistema di manutenzione autonoma che pulisce e asciuga i panni automaticamente. Grazie al coupon Amazon del valore di 150€ potete ottenere uno sconto considerevole sul prezzo iniziale di 949€ e acquistare questo fantastico robot lavapavimenti per 799€.

Oltre al coupon che potete attivare al momento dell'acquisto per ottenere lo sconto di 150€, utilizzando il codice sconto "tomshw30" riceverete uno sconto extra di 30€ rispetto al prezzo di lancio e un kit accessori in omaggio. Promozione valida fino al 31 maggio 2024.

Robot lavapavimenti Narwal Freo X Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot lavapavimenti Narwal Freo X Ultra si ponte come una soluzione ottimale per chi desidera un ambiente domestico perfettamente pulito, senza dedicarvi tempo e fatica. Questo dispositivo è particolarmente consigliato per le famiglie con animali domestici e bambini, dove la necessità di una pulizia profonda e frequente diventa imprescindibile per mantenere un ambiente salutare. Grazie alla potente aspirazione da 8.200 PA, il robot è in grado di rimuovere efficacemente trucioli, peli di animali, cereali, polvere e altri piccoli detriti sia su pavimenti duri che su tappeti, garantendo così superfici impeccabili.

Non solo aspirazione, ma anche una pulizia umida di alto livello grazie alle sue testine brevettate che rimuovono le macchie più ostinate, e la stazione base all-in-one che si occupa autonomamente della manutenzione del robot, lavando, asciugando e riempiendo i panni con il detergente. La capacità di evitare ostacoli con precisione e la gestione autonoma della polvere lo rendono un dispositivo estremamente pratico e a bassa manutenzione, ideale per chi non ha tempo da dedicare alle pulizie ma non vuole rinunciare alla comodità di un ambiente pulito e accogliente.

Acquistando il robot lavapavimenti Narwal Freo X Ultra vi porterete a casa un dispositivo per la pulizia di ultima generazione che combina potenza e tecnologia per garantire ambienti puliti e salubri con il minimo sforzo. Con la sua capacità di autogestione, efficacia nella rimozione dello sporco e facilità di utilizzo, rappresenta un'ottima opzione per chi cerca un aiuto affidabile nelle faccende domestiche. La combinazione di tecnologie avanzate e design intuitivo fa di Freo X Ultra un must-have per mantenere la casa pulita in modo efficiente ed efficace. Oggi, grazie a un coupon Amazon dal valore di 150€ potete acquistarlo al prezzo scontato di 799€, ai quali potrete togliere altri 30€ inserendo il codice sconto "tomshw30" al momento del checkout e ottenendo un prezzo finale di 769€!

Vedi offerta su Amazon