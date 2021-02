Unieuro: fino al 40% di sconto sulle smart TV LG!

Dopo avervi già proposto in mattinata diverse occasioni interessanti in merito ad alcune smart TV, tra cui la LG OLED da 55 pollici, vogliamo ora presentarvi quella che è la nuova offerta proposta da Unieuro che, proprio in occasione della fine di febbraio, ha appena dato il via ad una serie di offerte dedicate alle smart TV a marchio LG, con una promozione che vi permetterà di risparmiare fino al 40% su diversi dei modelli disponibili, ma solo fino al 28 febbraio!

Si tratta di un’ottima occasione, che include sia modelli della serie NanoCell che OLED, ed in cui non mancano diverse soundbar che potrebbero dare quella marcia in più al vostro angolo dedicato all’home cinema. Dunque, se siete tra quelli che si apprestano a cambiare il proprio televisore, questa iniziativa potrebbe fare senz’altro al caso vostro, ma prima di consigliarvi uno o più modelli da tenere in considerazione, vogliamo mettervi al corrente del fatto che, nonostante la promozione termini il 28 febbraio, allo stato attuale diverse smart TV risultano già non più disponibili. Fortunatamente, la scelta è ampia e ci sono ancora numerosi modelli su cui poter affidare il proprio budget, come la NanoCell 55NANO916NA da 55 pollici, proposta a 799,00€ invece di 1.299,00€.

Una soluzione certamente di qualità, come solo LG e pochi altri brand riescono ad offrire, che si avvicina molto agli standard di un pannello OLED ma ad un prezzo praticamente dimezzato. Ricordiamo, infatti, che la tecnologia che adotta LG nella serie NanoCell permette al pannello di generare la massima accuratezza ed espressione dei colori senza distorsioni, con risoluzioni elevate e processori dotati di intelligenza artificiale, che ottimizzano sia le immagini che l’audio, rendendo l’esperienza di visione quasi cinematografica.

Una smart TV all’avanguardia anche dal punto di vista del design, con bordi praticamente inesistenti e con una base d’appoggio che vi permetterà di posizionarla su qualsiasi mobile. Il telecomando, con riconoscimento della voce, vi permetterà di usare la smart TV in un modo del tutto nuovo, permettendovi di svolgere alcune operazioni, tra cui aprire app e fare ricerche, in modo molto più immediato. Al giorno d’oggi, infatti, anche una smart TV deve garantire comandi rapidi e velocità di esecuzione fulminee, dato che le funzionalità diventano sempre più numerose, e questo è assicurato dal processore α7 di terza generazione che vanta la NanoCell 55NANO916NA.

