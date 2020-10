Unieuro, speciale Asus: tante offerte su portatili, monitor e tastiere

Vi segnaliamo che su Unieuro sono partite le offerte dello speciale Asus che, fino al prossimo 8 ottobre, vi permetteranno di acquistare a prezzi imperdibili moltissimi prodotti del celebre produttore taiwanese, con particolare attenzione al mondo dei notebook e dei monitor. Come sempre si tratta di un’offerta limitata nel tempo e nello stock, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di effettuare subito il vostro acquisto, così da scongiurare la possibilità che i prodotti in sconto vadano esauriti.

Del resto, parliamo di un’offerta non solo variegata ma anche ricchissima di articoli di primo piano nei rispettivi settori di riferimento, con prodotti come il notebook ASUS VivoBook S512JP-EJ032T, generalmente venduto a 949,99€, ed oggi in sconto a soli €849,99; consigliatissimo per i professionisti e per chiunque abbia bisogno di una marcia in più rispetto ali notebook con schede grafiche integrate. Equipaggiato con un processore Intel i7-1065G7 affiancato alla GPU Nvidia GeForce MX330, ASUS VivoBook S512JP-EJ032T garantisce buone performance su tutti i programmi di uso quotidiano e permette persino l’avvio di diversi videogame, a patto che essi non abbiano le pretese grafiche dei videogiochi più recenti.

Ad accompagnare le buone prestazioni, ASUS VivoBook S512JP-EJ032T offre inoltre un ottimo schermo da 15,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080, nonché 16 GB di RAM e un’unità di archiviazione SSD da 512 GB. Un notebook che si adatta un po’ a tutto e che risulta molto comodo soprattutto nel campo dell’intrattenimento, potendo contare su di uno schermo brillante che dà il meglio di sé con i servizi in streaming come Netflix e Amazon Prime Video.

Insomma, un ottimo portale di fascia media che, tuttavia, non è il solo tra le offerte ASUS di Unieuro, motivo per cui vi suggeriamo di consultare non solo la nostra proposta di articoli in sconto, ma anche e soprattutto la pagina dedicata all’iniziativa, in cui troverete certamente l’articolo che meglio si adatta alle vostre necessità. Qualora poi queste offerte non fossero abbastanza, potete trovarne molte altre nei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!