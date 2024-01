UNO Flex: rivoluzione le regole del gioco a soli 9€!

Solo ieri vi segnalavamo che, su Amazon, era tornato disponibile ad un prezzo scontatissimo l'amatissimo gioco di carte UNO, venduto dallo store ad appena 7 euro! Ebbene, stamattina restiamo in tema, portando alla vostra attenzione anche un'ottimo sconto su di una versione nuova ed alternativa del gioco, ovvero UNO Flex: una versione con regole diverse, e con un uso diverso della classiche carte, venduta oggi da Amazon a soli 9,50€, e dunque imperdibile per chi, magari avendo già a disposizione il gioco originale, desiderasse provare l'ebrezza di questa nuova e chiassosa sfida targata Mattel!

UNO Flex, chi dovrebbe acquistarlo?

UNO Flex è una versione nuova e alternativa al classico gioco di carte UNO, e la sua particolarità è quella di includere carte e regole inedite, che serviranno a dare un pizzico di pepe in più ad un gioco che, in fin dei conti, è ancora molto apprezzato, per quanto ben noto e rodato.

Con mosse inedite come le carte Flex, che vi permetteranno di cambiare il colore delle carte a vostro vantaggio e tattiche strategiche inaspettate, UNO Flex è un gioco di carte eclettico ed imprevedibile, basato sulla strategia e sull'abilità dei giocatori di utilizzare, e proprio vantaggio, le carte.

Le variazioni sono poche ma significative, e la spinta strategica del gioco è decisamente più alta rispetto al gioco base. UNO Flex, inoltre, include anche una carta del tutto inedita, esclusiva di questa versione, chiamata "Carta Salta Giro Flex", che metterà tutti in pausa per un turno, spianandovi così la strada alla vittoria!

In sintesi: parliamo di una rivisitazione moderna, veloce e molto accattivante di quello che è un classico, e che, proprio come UNO classico, si propone come un gioco accessibile ed adatto a giocatori di tutte le età, dai 7 anni in su. Non da sottovalutare, inoltre, che anche UNO Flex vi permetterà di giocare in gruppo con un solo mazzo (da 2 a 8 giocatori), diventando così un "salva-serate" tra amici e familiari, al costo di appena 9 euro. Non male!

